Luiz fikk tøff kritikk – belønnes med ny Arsenal-kontrakt

Premier League-restarten ble et mareritt for Arsenal-forsvarer David Luiz. Nå har imidlertid brasilianeren signert en ny kontrakt med London-klubben.

Arsenal bekrefter onsdag på sine nettsider at den 33-årige forsvarsveteranen har fått en ettårsavtale.

To andre forsvarsspillere, Pablo Mari og Cédric Soares, har på sin side undertegnet det som beskrives som langtidskontrakter med London-klubben. I tillegg er låneavtalen med Real Madrid for midtbanespiller Dani Ceballos forlenget ut inneværende sesong.

– Jeg er virkelig glad for at vi har med alle disse spillerne i stallen i framtiden. De har hele tiden vært en del av den planen jeg og Mikel (Arteta) har utarbeidet, sier Arsenals tekniske direktør Edu.

Fikk kritikk

Han er videre tydelig på at det var viktig å få David Luiz med videre, til tross for at brasilianeren har fått kritikk.

– David er en veldig viktig spiller for oss. Han har spilt de fleste kampene våre denne sesongen og har vært viktig for laget. Pasningene hans og kommunikasjonsevnen hans med resten av laget. Han hjelper alle, sier Edu.

Luiz var involvert i begge baklengsmålene og ble utvist da Arsenal røk 0–3 for Manchester City i første kamp etter Premier League-restarten. Det førte til tøff kritikk fra flere hold.

I etterkant antydet brasilianeren at han var usikker på egen framtid og at han kontraktssituasjonen burde vært avklart tidligere.

Cédric Soares har vært lånt ut til Arsenal fra Southampton siden i januar. Nå er overgangen gjort permanent.

– Cedric kommer også til å bli en viktig spiller. Han har vært uheldig med skader, men han er snart klar og vil forsterke oss på høyreback-posisjonen, sier Edu.

Permanent avtale

Pablo Mari kommer fra brasilianske Flamengo og ble i likhet med portugiseren Soares hentet på lån i januar. Den spanske 26-åringen var tidligere Manchester Citys eiendom.

Sky Sports har meldt at Arsenal betaler fire millioner pund for Maris låneperiode, og at klubben må ut med ytterligere åtte millioner pund når overgangen gjøres permanent.

Mari ble skadd i kampen mot Manchester City i forrige uke og mister resten av sesongen.

