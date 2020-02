Ting har ikke gått veien for den serbiske stjernen etter overgangen fra tysk fotball.

Det var knyttet store forventninger til den serbiske angriperen Luka Jovic da han forlot Eintracht Frankfurt til fordel for Real Madrid før denne sesongen.

22-åringen hadde nemlig hamret inn 27 mål på totalt 48 kamper for klubben som tok seg til semifinalen i Europa League, og til slutt endte opp som nummer syv i den tyske Bundesligaen.

Det førte til at Jovic ble koblet med flere av Europas supermakter, og det var til slutt Real Madrid som gikk seirende ut av kampen om den serbiske superstjernen. Siden har ikke ting gått like bra.

Titter på YouTube

Denne sesongen kan nemlig Jovic kun vise til én scoring på totalt 21 opptredener for Real Madrid. Den scoringen kom i ligakampen mot Leganés i oktober, da Madrid-klubben vant 5-0.

Nå innrømmer serberen at han tidvis forsøker å drømme seg bort til tiden da han var mer giftig foran motstanderens mål:

- Ærlig talt, så er jeg ikke fornøyd med sesongen så langt. Først og fremst fordi jeg kunne spilt bedre. Noen ganger ser jeg videoer av meg selv på YouTube fra i fjor og tenker «hva skjedde?», sier serberen i et intervju med serbisk, som er gjengitt av AS.

- Vi vet alle at Real Madrid er en stor klubb, og det er vrient for spillere å bli vant med den erfaringen. Dette er også i større grad for en 21-åring de har betalt 60 millioner euro for, fortsetter angriperen.

Jovic ble ansett som den potensielle arvtageren til stjernespiss Karim Benzema på Santiago Bernabéu, men denne sesongen har franskmannen virkelig vist hvilken målscorer som bor i ham.

I LaLiga denne sesongne har Benzema vartet opp med 13 scoringer for Zinedine Zidanes mannskap, og senest forrige helg ble han matchvinner da han scoret kampens eneste mål mot byrival Atlético Madrid.

I den øverste divisjonen av spansk fotball er det bare Lionel Messi som har scoret flere mål enn den tidligere Lyon-spissen. Barcelonas nummer ti har totalt funnet nettmaskene 14 ganger i LaLiga denne sesongen.

Selv om Jovic har måttet tåle mye kritikk, så er han klar på at han ikke følger spesielt godt med på hva som blir skrevet om ham:

- Tingene som blir skrevet er bare tull. Det viktigste er at de som kjenner meg, og kjæresten min vet hva som er sant. Jeg er ikke interessert i meningene til sjalu folk, sier Jovic, som mener at han får mye ufortjent kritikk fordi han spiller for Real Madrid.

Møter Norge

Det er spesielt i hjemlandet Serbia han må tåle mest kritikk, skal vi tro hovedpersonen selv. Der skal det nemlig herske mer historier rundt hans privatliv enn han synes er komfortabelt.

- Når jeg åpner Instagram, så er historier om mitt privatliv det første jeg ser, og ikke det faktum at jeg spiller for Real Madrid. Serbia burde være stolte over at de har en Real Madrid-spiller, sier angriperen.

Han er den mest fremtredende av spissene for det serbiske landslaget, sammen med Aleksandar Mitrovic, som til daglig spiller for Fulham i nest øverste divisjon av engelsk fotball.

Totalt står Jovic med to scoringer på syv kamper for det serbiske landslaget, som skal møte Norge i de avgjørende kampene som avgjør hvilke nasjoner som tar seg til EM gjennom Nations League.

26. mars er det nemlig duket for oppgjør på Ullevaal Stadion når Jovic, samt andre superstjerner som Sergej Milinkovic-Savic, Dusan Tadic og Nikola Milenkovic møter det norske landslaget.

Slik som Norge så har ikke Serbia spilt i et EM siden 2000. Den gangen møttes de to nasjonene i gruppespillet, men Serbia het den gang Jugoslavia. De tok seg videre fra gruppespillet på bekostning av nettopp Norge.

Vi må ikke lengre tilbake enn til sommeren 2018 for å finne sist gang Serbia deltok i et sluttspill. Den gang røk de ut i gruppespillet under VM i Russland. Jovic var den gang i troppen til daværende trener Mladen Krstajic.

