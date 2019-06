Luka Jovic klar for Real Madrid

Klubben bekrefter at de er enige med den spanske giganten.

Eintracht Frankfurt og Real Madrid er enige om en overgang for den serbiske spissen Luka Jovic. Det bekrefter den tyske klubben på sine hjemmesider tirsdag. De skriver videre at spissen nå drar til Madrid for å gjennomføre den obligatoriske medisinske sjekken.

Den tyske klubben bekrefter på sine sider at Jovic er enig med Madrid om en seksårskontrakt, og at han innen kort tid vil slutte seg til den spanske hovedstadsklubben.

Luka Jovic er dermed den tredje signeringen på Santiago Bernabéu denne sommeren, og vil konkurrere med blant andre Karim Benzema og Mariano Díaz om spissplassen under Zinedine Zidane.

- Han blir et stort tap for oss. Hans eksplosivitet og scoringsferdigheter har blitt kjent i hele Europa. Men for oss er det klart at det finnes en økonomisk smertegrense, forklarte sportsdirektør Fredi Bobic til Eintrachts hjemmeside.

Også Real Madrid har bekreftet at de har ferdigstilt en avtale frem til 2025 med spissen. De bekrefter også at han må gjennomføre den medisinske testen før han setter penn til papir.

Ifølge den spanske avisen Marca har Madrid lagt 60 millioner på bordet, samtidig som Frankfurt muligens får fem millioner ekstra i bonuser dersom visse klausuler oppfylles over Jovic' kontraktstid.

De opplyser også at 30 prosent av denne summen går til Benfica, som sikret seg en videresalgsklausul da de solgte Jovic til Eintracht tidligere denne sommeren. Det har tidligere vært rapportert at Eintracht betalte seks millioner euro for Jovic.

Klubben lånte serbiske Jovic fra Benfica i 2017, og med spissen i laget vant de den tyske cupfinalen i 2017/2018-sesongen, før Jovic selv var den virkelige stjernen i 2018/2019 da klubben tok seg til Europa League-finalen og kvalifiserte seg til Champions League.

Tidligere har det blitt klart at brasilianerne Rodrygo Goes og Eder Militão sltuter seg til Real Madrid denne sommeren. Tenåringen Rodrygo kommer fra brasilianske Santos, mens Militão har imponert for Porto denne sesongen.

Denne sesongen har han levert totalt 27 scoringer over alle turneringer for den tyske klubben, og havnet på en del tredjeplass over spillere med flest mål i den tyske toppserien. Han endte på 17 scoringer i ligaen, fem bak toppscorer Robert Lewandowski.

Jovic blir den første serbiske spilleren i Real Madrid siden Predrag Mijatovic ikledde seg den ikoniske hvite drakten. Han ble legendarisk etter å ha scoret vinnermålet i Champions League-finalen for Madrid mot Juventus i 1998.