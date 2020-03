Lukaku åpner opp om Solskjær og United

Romelu Lukaku forlot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United til fordel for italienske Inter i sommer. Nå forklarer han hvorfor.

Lukaku har gjort sine saker bra under Antonio Contes ledelse, og står med 17 mål på 26 ligakamper i Serie A, som er avbrutt grunnet koronavirusubruddet.

Nord-Italia er blant de hardest rammede områdene når det gjelder koronavirus, og Inters spillere sitter for tiden i karantene.

Ga Solskjær klar beskjed

Fra sitt hjem i Milano forteller Romalu Lukaku i et intervju med tidligere Arsenal-spiss Ian Wright og hans YouTube-kanal hvorfor han måtte komme seg bort fra United i sommer.

- Alle kan ha en dårlig sesong i karrieren. Det var bare ferdig for meg i United. Det var en vanskelig situasjon, og jeg måtte dra et sted hvor jeg kunne lære andre aspekter av spillet, sier Lukaku i intervjuet med Wright.

Lukaku mener at Solskjær ønsket at han skulle bli værende på Old Trafford. Samtidig kommer han med en real hyllest av nordmannen.

- Ole ville at jeg skulle bli, men jeg sa det rett til ham at det var over. Jeg hadde ikke energien. All ære til ham, for han har vært en mann, og han hjalp meg, slik at jeg kunne flytte på meg, sier Lukaku.

Wright poengterer da at mange nok vil bli overrasket over at han ikke har noe imot Manchester United, Ole Gunnar Solskjær eller prosessen rundt overgangen i sommer.

Mener Solskjær gjør en god jobb

Lukaku følger fortsatt med sin gamle klubb, og er klar på at han liker det han ser.

- Manchester United går i riktig retning, fordi de henter inn de rette spillerne, og Ole gjør en god jobb. Resultatene kommer seg også, så jeg ønsker dem kun det beste. Den klubben ga meg en plattform som jeg aldri har sett i mitt liv, sier Lukaku.

Belgieren ble i lange perioder anklaget for å være for dårlig trent i United. Han innrømmer at det plaget ham, samtidig som han mener å være i bedre form nå.

- Jeg er i bedre form nå, for treningen er annerledes. Her trener de deg hardt, mann. Herregud! Snakk med Ashley Young en dag og spør ham. Det er mange forskjeller.

- Her handler det om laget. Det er mye lagbygging, og to, tre ganger, hver tredje uke har vi middag ute med laget. Ingen går glipp av det. Noen ganger sier en spiller at han ønsker å ta med alle ut på middag og betale, så har vi fortsatt med det, forteller Lukaku.

Når 12 eller 13 kamper gjenstår for Serie A-lagene, ligger Inter på tredjeplass, ni poeng bak ledende Juventus, men med en kamp mindre spilt.

Lazio ligger på andreplass, ett poeng bak Juventus.