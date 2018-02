Lukaku banet vei da Manchester United avanserte i FA-cupen

Effektivt angrepsspill utgjorde forskjellen mot Huddersfield.

HUDDERSFIELD - MANCHESTER UNITED: 0-2

To scoringer av spydspiss Romelu Lukaku fikset kvartfinaleplassen i FA-cupen for Manchester United i lørdagens bortekamp mot Huddersfield.

Belgieren brukte den enorme fysikken sin til å komme seg fri fra vertenes forsvar både før og etter hvilen. Lukaku scoret en gang med hvert bein etter målgivende pasninger fra henholdsvis Juan Mata og Alexis Sánchez.

Gjestene fra Manchester scoret faktisk på de to eneste avslutningene de hadde mot mål i oppgjøret. Lukaku har nå også scoret hele elleve ganger på de ti siste kampene han har spilt i FA-cupen.

Men en minst like stor snakkis som disse målene, var den bordømte scoringen Mata satte i Huddersfield-nettet på tampen av første omgang.

Dommer Kevin Friend valgte å ta i bruke VAR-systemet (Video Assistant Referee), etter at assistenten hans på linja først lot spille gå. Etter å ha konferert med videodommeren ble målet annullert.

Avgjørelsen var i beste fall hårfin.

- Jeg synes det er riktig å bruke systemet i dette tilfellet. Jeg synes også konklusjonen blir riktig til slutt. Jeg tror det er offside, riktignok marginalt, kommenterte fotballekspert Lars Tjærnås i Viasats pausesending.

Ujevnt levert



Linjene det engelske produksjonsteamet hadde trukket over banen på TV-reprisene bidro likevel ikke til å bygge opp under avgjørelsen.

- Hva er dette her? spurte en lattermild programleder Daniel Høglund.

- De strekene der, de er tegna opp på et skip midt i Skagarrak på en fuktig kveld i baren, tror jeg. Enten det eller i Skauen barnehage, fortsatte Tjærnås syrlig.

Etter pausen fikk Visat vist fram nye bilder med mer rette streker og kommentator Roar Stokke konkluderte med at den knappe offsiden var bortimot umulig å se for assistentdommeren på sidelinja.

Det skulle ikke ta mer enn snaut tre minutter før Manchester United tok ledelsen mot Huddersfield i FA-cupen. En imponerende prestasjon av Romelu Lukaku sendte José Mourinhos menn i føringen tidlig i kampen.

STERK: Romelu Lukaku viste fantastisk fysikk da han sendte United i ledelsen mot Huddersfield.

Det var Juan Mata som sendte belgieren på løp mot Huddersfield-kapteinen Christopher Schindler. Uniteds toppspiss dyttet Huddersfield-stopperen unna som om han var en skolegutt, før han plasserte ballen lavt i nærmeste hjørne.

- Lukaku utfordrer kapteinen og dytter han bokstavelig talt unna. Han bruker kjempekreftene sine der, sa Stokke.

Samme mann stakk i bakrommet på en pasning fra Alexis Sánchez etter hvilen og plasserte inn 0-2 forbi Jonas Lössl.

Dermed kunne Lukaku notere seg for sitt 20.- 21 mål for sesongen i klubben han kom til forrige sommer.

Se scoringene til Romelu Lukaku under:

To annullerte mål

Rett før pause så det ut til Juan Mata hadde økt Uniteds ledelse, men dommer målet ble altså underkjent. Ashley Young fant Mata med en pasning fra høyre, men spanjolen endte opp med å prikke ballen i mål til ingen nytte.

To minutter senere fikk også Nemanja Matic annullert et mål, da han var i en soleklar offsideposisjon.

Paul Pogba var ikke med i troppen da Manchester United-troppen lørdag . Manchester United skrev tidligere på dagen på Twitter at Pogba måtte stå over kampen på grunn av sykdom.

Den siste tiden har det vært ryktet om dårlig stemning mellom Pogba og Manchester United. Fransk presse har gått så langt som å si at Pogba angrer på at han signerte for Manchester United fra Juventus i 2016.

Fredag var likevel Mourinho ute i pressen og kalte historiene for løgn.

