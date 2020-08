Lukaku fra helt til syndebukk i Europa League-finalen

Sevilla vant deres sjette Europa League-tittel etter en høydramatisk finale mot Inter.

SEVILLA - INTER 3-2:

- For et manus for denne finalen, kommenterte Øyvind Alsaker som fulgte kampen for TV 2.

Det er vanskelig å være uenig med TV 2-veteranen. Det ble nemlig en thriller av en Europa League-finale som Sevilla til slutt vant 3-2 fredag kveld.

Den avgjørende scoringen kom etter 74 minutter da Inter-stjerne Romelu Lukaku satte ballen i eget mål.

EUROPA LEAGUE-SPESIALISTER: Sevilla vant turneringen for sjette gang. Foto: Ina Fassbender (AP)

Målene rant inn



Det så imidlertid tidlig ut til at Lukakus skulle bli alt annet enn syndebukken da han etter tre minutter scoret på et straffespark som han selv skaffet foran de tomme tribunene i Köln.

Men målet skulle vise seg å bli ett av mange i fredagens Europa League-finale.

For Sevilla skulle slå tilbake.

Luuk de Jong snudde allerede kampen etter 33 minutter med sine to scoringer, men veteranen Diego Godín tente på nytt håpet for Inter da han utlignet etter 35 minutter.

Selvmål



Men dessverre for italienerne skulle det bare bli med håpet.

Etter 74 minutter vartet Sevillas Diego Carlos opp med et brassespark inne i boksen. Det endte opp hos Lukaku som på uheldigvis sendte ballen i eget mål.

Inter forsøkte febrilsk å utligne på nytt, men til tross for gode muligheter maktet ikke Antonio Contes menn å slå tilbake.

Sevilla vant dermed til slutt 3-2.