Lukaku sendte Inter videre i europaligaen

Inter er klar for semifinale i europaligaen etter å ha slått Bayer Leverkusen 2-1 mandag. Kai Havertz scoret i det som kan ha vært hans siste kamp for tyskerne.

Italienerne tok ledelsen etter 15 minutter, da Nicolò Barella avsluttet frekt med utsiden av foten. Det var startskuddet for en fartsfylt og målrik første halvtime.

For seks minutter senere doblet Inter ledelsen ved Romelu Lukaku. Ole Gunnar Solskjærs tidligere elev nærmest ramlet ballen i mål da han ble revet over ende i feltet. Dommer trengte uansett ikke å dømme straffespark for Lukaku fikk pirket ballen i mål i fallet.

En ny straffesituasjon skulle komme fem minutter senere, i det 25. minutt, men først skulle Leverkusen redusere i det 23. minutt da Chelsea-aktuelle Kai Havertz scoret etter å ha kombinert med Kevin Volland.

Før Leverkusen hadde rukket å komme seg til hektene hadde dommer Carlos Del Cerro Grande allerede dømt straffespark mot tyskerne. Danilo D'Ambrosio hadde vippet ballen opp i Daley Sinkgraven, og dommer dømte straffespark for hands.

Det tok nesten like lang tid å få dobbeltsjekket situasjonen med VAR som det gjorde mellom de to foregående målene, men utfallet så i alle fall ut til å bli riktig. Etter å ha sett situasjonen på skjermen ved sidelinjen mente dommer at det ikke var straffbar hands.

Inter var det førende laget og spesielt rett etter pause kom det gode sjanser også. Roberto Gagliardini fikk muligheten to ganger, men skjøt enten i Lukaku eller utenfor og etter 66 minutter brant Alexis Sánchez en god mulighet.

Leverkusen leverte også til tider fin fotball og hadde sine muligheter, men det var lagets keeper Lukas Hradecky som hadde klart mest å gjøre. Finnen sto en meget god kamp og holdt europaligahåpet til Leverkusen i live litt til.

Men det ble bare med håpet, for Havertz misbrukte en god mulighet etter 78 minutter da han ikke klarte å få kontakt med et innlegg som fort kunne resultert i scoring.

Inter fikk på ny en straffe avblåst etter VAR-sjekk på overtid, men er videre til semifinale mot enten Sjakthar Donetsk eller Basel, som spiller sin kvartfinale tirsdag.

