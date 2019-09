Lukaku utsatt for rasistiske tilrop da han ble matchvinner

Da Inters Romelu Lukaku gjorde seg klar for å ta straffespark på stillingen 1-1 mot Cagliari, kom publikum med aperop. Spissen sikret 2-1 seier til Inter.

Hendelsen har likevel overskygget Inters borteseier. Italia har i flere år slitt med rasisme blant fotballtilhengere.

– Vi i Italia må bli bedre. Vi må respektere alle. Når man er i andre land, vises det mer respekt. Der tenker fansen kun på å støtte laget sitt, sa Inters trener Antonio Conte etter søndagens oppgjør.

Forrige sesong ble den daværende Juventus-spissen Moise Kean utsatt for rasisme av nettopp Cagliari-tilhengerne. Også Sulley Ali Muntari og Blaise Matuidi har opplevd rasisme på Cagliaris hjemmebane.

– For noe forbanna møkk! Få det bort! Det skjer så ofte i Serie A at det er et mønster, skriver TV2s fotballekspert Mina Finstad Berg på Twitter.

Lautaro Martinez ga Inter ledelsen etter 28 minutter. Kampen sto lenge og vippet etter at Cagliari utlignet, men så fikk bortelaget et straffespark etter 72 minutter, som Lukaku satte i mål. Dermed har laget full pott etter to kamper.

(©NTB)