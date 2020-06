Luke Shaw avslører detaljene fra helgens internkamp på Old Trafford

- Vi følte alle at banen var større, fordi tribunene er helt tomme, sier Luke Shaw etter helgens internkamp på Old Trafford.

Ole Gunnar Solskjær stengte dørene for pressen da Manchester United spilte internkamp på Old Trafford sist helg.

Klubben har publisert bilder fra internkampen, men ingen har hørt noe om resultatet eller hvem som spilte på lag sammen.

Les også: Hevder Solskjær vil selge Mourinho-favoritt: - Modig

Det endret seg da Luke Shaw tok bladet fra munnen for å skryte av egne prestasjoner på Manchester Uniteds hjemmesider onsdag.

Ighalo, Rashford og Shaw scoret to hver

Venstrebacken kunne fortelle at internkampen endte 4-4 og at han scoret to av målene for sitt lag, Bruno Fernandes og Daniel James scoret de to andre.

For det andre laget scoret Odion Ighalo og Marcus Rashford to mål hver, avslører United-backen.

Shaw mener det viktigste var å bli vant til et kamplignende tempo igjen og mener helgens oppgjør var et klart framskritt fra kampene på treningsanlegget.

- Det var vår første mulighet til å venne oss til et stille Old Trafford, noe som var annerledes. Vi følte alle at banen var større, fordi tribunene er helt tomme. Noen ganger dytter fansen deg frem når du er sliten, men nå må vi klare oss uten deres støtte. Det var virkelig nyttig å spille på Old Trafford uten det, sier Shaw.

Vil gjøre det vanskelig for Solskjær

Han mener det viktige fremover blir å gjøre laguttakene så vanskelige som mulig for Ole Gunnar Solskjær.

- Vi har en stor stall nå, og det er enda vanskeligere for manageren å ta ut laget, men i en klubb som Manchester United må man ta slike valg. Han trenger spillere som gjør det vanskelig for ham, fordi det er verdens største klubb, og vi trenger stor konkurranse for å pushe alle sammen i retningen United skal, sier Shaw.

Les også: Fotballstjernen ble tatt på fersken. Nå har han fått sparken

Nå ser han frem mot neste helgs møte med Tottenham i London - Manchester Uniteds første Premier League-kamp etter koronapausen.

- Det er en enorm kamp, og jeg tror begge sider har skadefrie spillerstaller, så det bør bli en godbit. Det er helt klart en jeg ser fram imot, sier Shaw.

Manchester United ligger på femteplass i Premier League, tre poeng bak Chelsea når ni serierunder gjenstår.