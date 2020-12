Lundby best i skadecomebacket: – Deilig at det gikk såpass bra

Maren Lundby vant som hun ville i fredagens norgescuprenn i Lillehammer. Det var hennes første hoppkonkurranse på flere måneder.

Lundby hoppet 96 og 95 meter og oppnådde 305,2 poeng. Hun vant 8,1 poeng foran Silje Opseth, som to ganger hadde 93,5 meter i sine svev.

Totningen sto over plastsesongen på grunn av en kneskade. Tidligere i år ble det kjent at Lundby har fått «jumpers knee».

– Det var moro å være tilbake. Deilig at det gikk såpass bra. Jeg er veldig godt fornøyd, for jeg har ikke så veldig mange hopp denne måneden, sier Lundby til NTB.

– Hvordan ligger du an i progresjonen?

– Jeg håper at det er litt mer å gå på. Jeg hoppet en økt for to dager siden. Det gikk tålig greit, men litt rusk selvsagt. Så var det to prøveomganger i dag, og da gikk det ikke bra, forteller hopperen fra Kolbukameratene.

– Jeg synes at det var bra at jeg klarer å snu det i konkurranse. Jeg må regne med at det er litt ustabilt nå i starten, ser Lundby videre.

Spennende

Hoppstjernen er optimistisk foran verdenscupstarten. Første renn er i Østerrike 18. desember.

– Jeg vet at de andre her har hevet nivået, og vi har et bra lag. At jeg vinner med åtte poeng på Silje, ser på som et godt tegn. Jeg tror det blir spennende i Ramsau.

– Det blir også spennende lørdag i storbakken, selv om det er normalbakken her som passer meg best.

11. mars i år ble Opseth først utropt som vinner i den store Lysgårdsbakken, men seieren gikk til slutt til Lundby på grunn av noe kluss med poengberegningen.

– Jeg er fortsatt den av oss som er nærmest Maren. Jeg var nok litt nærmere forrige gang vi konkurrerte, sier Opseth.

Strøm så vidt

Anna Odine Strøm ble nummer tre etter 89 og 87,5 meter i fredagens renn. Alta-hopperen var bare 0,1 poeng foran Eirin Maria Kvandal, som greide 88 og 89,5 meter.

Alle de fire beste jentene hoppet fra en lavere avsats enn de andre i 1. omgang.

Lørdag skal jentene hoppe NM i den store Lysgårdsbakken.

(©NTB)

