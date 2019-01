Lundby best igjen - nå leder hun verdenscupen

Maren Lundby tok sin tredje verdenscupseier på rad.

Ingen var bedre enn Lundby under søndagens verdenscuprenn i rumenske Rasnov.

Den norske jenta som lå på andreplass før finaleomgangen vant til slutt 7,3 poeng foran Carina Vogt og 9,8 poeng foran Juliane Seyfarth fra Tyskland.

Lundby hoppet 93 og 96,5 meter og var igjen suveren i den rumenske normalbakken.

Den norske landslagshopperen har hatt en drømmehelg i Rasnov hvor hun også vant lørdag.

Med to seiere på to dager tar Lundby nå over ledelsen i verdenscupen sammenlagt. OL-vinneren har nå 788 poeng sammenlagt, mens tyske Katharina Althaus ligger på andreplass i sammendraget med 747 poeng.

Lundby opplevde en noe tung start på vinterens sesong, men til Nettavisen fortalte hun lørdag at hun har fått rettet på de feilene som gjorde at hun hang litt etter de aller beste.

- Det er teknikken som plutselig stemmer igjen. Det har hovedsakelig gått på sittestillingen. Jeg har nå fått mange gode repetisjoner og mer selvtillit på at jeg er god nok. Når jeg klarer å ta ut noen av mine beste hopp i konkurranser, da blir det vanskelig for de andre ser det ut som, saLundby til Nettavisen etter lørdagens renn.