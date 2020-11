Lundby fortviler: - Må være lov å sette spørsmålstegn

Maren Lundby er frustrert over nok en avlysning.

Norges Skiforbund kunne torsdag bekrefte at de ikke vil arrangere de planlagte verdenscuprennene i nordiske grener på Lillehammer i starten av desember som planlagt.

Det betyr at verdenscupåpningen for kvinnehopperne lar vente på seg.

For ettersom Japan har valgt å avlyse verdenscuprennene i hopp i både Zao og Sapporo, får ikke kvinnene starte sesongen før rennene i Ljubno i Slovenia 22. januar.

Norges store hoppstjerne, Maren Lundby, fortviler derfor litt ekstra over torsdagens Lillehammer-nyhet.

- Det var ikke noe kult. Vi har ikke akkurat flust av renn, så det var dette vi så frem til. Nå har vi ikke renn før i slutten av januar. Det er kjedelig, sier Lundby til Nettavisen.

- Må være lov å sette spørsmålstegn

Lundby forteller at hun har forståelse for at norske myndigheter må ta hensyn til smittesituasjonen, men samtidig undres hun over at det likevel arrangeres andre konkurranser i flere idretter i både i Norge og i utlandet.

- Det arrangeres konkurranser i land hvor det er enda mer smitte enn i Norge, påpeker Lundby.

Hun er forsiktig med å være for kritisk, men vil gjerne vite hva som må til for at de kan få konkurrere.

- Det virker tydeligvis som det er veldig forskjellig smittevernprotokoller i hvert enkelt land. Jeg tenker at det er bra at vi bor i Norge og at det tas på alvor, jeg har respekt for det, men det må være lov til å sette spørsmålstegn ved at andre får drive som normalt, forteller Lundby.

- Må snu helt om på tankegangen



Med sesongstarten kraftig forsinket må Lundby nå legge en ny plan for de kommende månedene.

- Dette var en ganske ny beskjed, så vi må prøve å vri hodene litt og finne ut hva vi skal gjøre. Man må snu helt om på tankegangen. Jeg må prøve å bruke perioden til noe fornuftig. Hva det blir, vet jeg ikke, forteller den olympiske mesteren.

- Hvordan blir det å motivere seg fremover nå?

- Det går greit. Det er klart at man blir litt paff med en gang, men man får heller se på det som en mulighet til å trene bra, sier Lundby.

Sportssjefen: - For dem er det avgjørende



Hopplandslagets sportssjef, Clas Brede Bråthen, synes også det er fortvilende at kvinnehopperne ikke får konkurrert i verdenscupen før i slutten av januar, slik det ser ut nå.

- Først og fremst så må jeg påpeke at vi er fullstendig klar over at idrett ikke er det viktigste i en pandemi, men samtidig så er det viktig å vite at for de jentene dette angår så er dette helt avgjørende. De får ikke mulighet til å drive med det de har forberedt seg på siden de rått og brutalt ble stengt ned 12. mars, sier Bråthen til Nettavisen.

Sportssjefen håper imidlertid at FIS klarer å få på plass noen renn før det planlagte rennet i Ljubno.

- Vi må gjøre alt vi kan for å få fylt opp kalenderen med noe annet, sier Bråthen.

Om det lar seg gjøre er han derimot ikke sikker på.

For hoppherrene går verdenscupstarten foreløpig som planlagt i polske Wisla 20. - 22. november.

