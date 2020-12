Lundby frustrert over FIS' prioriteringer under koronakrisen

Maren Lundby er endelig klar for verdenscupkonkurranse igjen, men liker ikke FIS' behandling av kvinnehopp under koronakrisen, melder TV 2.

– Når du ser at resten av verden konkurrerer i alle andre idretter mens vi må sitte å se på, da føler man litt på at det ikke er bare smittevern som er som er problemet, sier Maren Lundby til TV 2.

Etter at kvinnenes verdenscupåpning ble avlyst på Lillehammer skal de endelig i aksjon fredag i østerrikske Ramsau, men så er neste renn langt ut på nyåret.

Mennenes vil da ha vært igjennom 16 renn, mens kvinnenes bare ett. Det synes Lundby & co. er en smule urettferdig.

– Det er på en måte alltid vanskelig å få arrangert renn for oss – av en eller annen grunn, sier hun lakonisk.

Mandag måtte Det internasjonale skiforbundet (FIS) avlyse verdenscuprennene og prøve-OL i Beijing. FIS opplyste at rennene vil bli erstattet av renn i Polen i den samme perioden.

Kvinnenes prøve-OL i Beijing ble også avlyst, men FIS kom ikke med noe umiddelbar erstatning.

– Hva med kvinnene? spurte Lundby, som et svar på FIS' melding på twitter-melding om at mennenes verdenscuprenn ble avlyst.

Lundby har gått i bresjen for at kvinnene skal få like vilkår som mennenes i internasjonal hoppsport. Blant annet fikk hun på plass storbakkerenn for kvinner i det kommende VM i Oberstdorf i februar. Nå begynner hun å bli lei kampen om likestilling.

– Det er veldig frustrerende når man bruker så mye tid på det, og har trent dag ut og dag inn siden mars og vi har ikke konkurrert en eneste gang. Da blir du ganske frustrert etter hvert, sier hun

