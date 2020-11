Lundby kan få ekstra renn på hjemmebane etter Zao-avlysning

Viruspandemien stopper vinterens verdenscuprenn i hopp for kvinner i japanske Zao. Det kan gi Maren Lundby og rivalene nye renn på norsk jord.

Det bekrefter Det internasjonale skiforbundet (FIS) på sine nettsider.

Hoppeliten for kvinner skulle konkurrert i Zao fra 14. til 16. januar. Tre renn i normalbakken, det ene av dem en lagkonkurranse, var plottet inn på terminlista. Slik blir det altså ikke.

«Organisasjonskomiteen i Zao og Det japanske skiforbundet har sett på muligheter for å gjennomføre konkurransene i disse vanskelige tidene. Vi beklager at vi kom til konklusjonen om at rennene må avlyses som følge av covid-19-pandemien», heter det i en uttalelse.

«Vi er svært lei oss for at vi måtte ta denne avgjørelsen, men vi hadde ikke noe annet valg», skriver det japanske skiforbundet.

Lave smittetall

FIS opplyser at det jobbes med å finne en reservearena for de tre utsatte rennene i Japan.

«Mulige alternativer er Sapporo, der kvinnene konkurrerer en uke tidligere, eller Norge», skriver forbundet.

Zao ligger 300 kilometer nord for den japanske hovedstaden Tokyo. Japan, som nylig passerte 100.000 koronatilfeller, har til nå klart å unngå den eksplosive infeksjonsraten som man har sett i Europa og USA.

Eksperter mener de lavere tallene kan settes i sammenheng med utstrakt bruk av munnbind og desinfiserende midler, samt tiltak som sosial distansering. Landet har registrert over 1700 koronarelaterte dødsfall.

Flyttet renn

Avlysningen av hopprennene i Zao er den andre endringen som gjøres på kvinnehoppernes terminliste i løpet av få dager. Nylig ble det kjent at de oppsatte verdenscuprennene i tyske Hinterzarten i slutten av januar flyttes til Titisee-Neustadt.

Lundby & co. innleder sesongen på Lillehammer 4. til 6. desember. Deretter er det ingen flere konkurranser før rennene i Sapporo 8. til 10. januar.

