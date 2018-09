Lundby toer i amputert hopprenn i Russland

Maren Lundby ble nummer to i Sommer Grand Prix-rennet i russiske Tsjajkovskij. Finaleomgangen måtte avlyses på grunn av vind.

Forrige sesongs store ener, Maren Lundby, noterte seg for 131 meter i første omgang i Sommer Grand Prix-rennet i russiske Tsjajkovskij søndag.

Den norske jenta hadde ni poeng opp til leder Ema Klinec. Sloveneren hoppet 133 meter.

Lundby hadde dermed et greit utgangspunkt før finaleomgangen, men måtte ta til takke med andreplass etter at vind satte en stopper for hopp nummer to.

Japanske Sara Takanashi ble nummer tre i det amputerte rennet.

Anna Odine Strøm imponerte med 119,5 meter og femteplass i Russland.

(©NTB)

Mest sett siste uken