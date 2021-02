Lundby tok VM-sølv. Etter rennet kommer hun med en innrømmelse: - Jeg var forbannet

Maren Lundby tok VM-sølv, men det skjedde ikke uten dramatikk.

OBERSTDORF (Nettavisen): Så var hun tilbake igjen.

Akkurat som Maiken Caspersen Falla noen timer tidligere, viste Maren Lundby at hun tar frem sitt beste når det gjelder.

Denne gangen holdt det ikke til å forsvare VM-gullet fra Seefeld to år tidligere, men torsdag kveld i Schattenbergbakken i Oberstdorf smakte sølvet like godt som gull.

Lundby var i flere sesonger verdens klart beste skihopper, men så kom skadeproblemene. Derfor har det vært en lang vei tilbake for Lundby som stod uten en pallplassering i verdenscupen denne vinteren før torsdagens normalbakkerenn i VM.

- Det har vært mye dialog med trenere. Det har vært snakk om å ha is i magen og være tålmodig. Jeg har måttet godta at jeg har vært litt bak og jobbe med det som kan jobbes med. Det har vært litt vanskelig, det, spesielt i starten, men det handlet om å få en ny start. Å være i form i Oberstdorf er det som har stått i hodet mitt, sier Lundby til Nettavisen.

Les også: Russland vekker oppsikt i VM: - Et trist syn

- Kunne ikke bli verre



Det så imidlertid ikke lovende ut da hun ikke fikk det til å stemme på trening dagen før rennet.

Lundby merket at hun måtte gjøre noe.

- Jeg skjønte at hvis jeg skulle ha noen mulighet så måtte jeg bare gå for det. Jeg tenkte at det ikke kunne bli noe verre.

Løsningen ble en teknisk endring der hun bøyde seg enda mer sammen i tilløpet.

Allerede i prøveomgangen var hun blant de beste og etter to ordinære omganger stod Lundby igjen med sølv.

Les også: Forfang har tatt nødgrep for å berge VM-plassen



Var forbannet

Det skjedde riktignok ikke helt uten dramatikk.

Etter første omgang lå Lundby kun på 4. plass, noe som fikk sportssjef Clas Brede Bråthen til å se rødt.

Ikke fordi prestasjonen til Lundby var dårlig, men fordi han mente enkelte av hennes konkurrenter fikk altfor godt betalt av stildommerne.

Marita Kramer fra Østerrike fikk blant annet 16 i stil for et hopp der hun tilsynelatende var nedi med rumpen ved landingen.

Les også: Iversen tror russerne bløffer om Bolsjunov

Lundby fikk med seg irritasjonen til sportssjefen.

- Jeg får som regel med meg når han har utbrudd. Jeg stod ved ham da Kramer hoppet, forklarer hun.

Selv kjente hun også på sinnet da hun så stilkarakterene som ble delt ut.

- Akkurat da kjente jeg at jeg ble litt forbannet selv, men jeg kunne ikke bry meg om det og gjøre annet enn å se videre. Men jeg er enig i det Clas Brede sier i at hvis det skal være stilkarakterer så må det skille mer, sier Lundby.

Les også: Granerud-disk skaper spekulasjoner i Polen

Lagkonkurranse neste



Til slutt ble imidlertid ikke det Bråthen mente var feildømming avgjørende for hvem som endte på seierspallen.

Slovenske Ema Klinec tok til slutt en fortjent seier, Lundby var tilbake på pallen med sølv og Sara Takanashi fra Japan tok bronse.

Nå venter lagkonkurranse i normalbakken fredag for kvinnene i VM. Der stiller Norge som en av medaljekandidatene etter at flere av de norske kvinnene har vist at de er i form.

- Vi har et sterkt lag. Det blir spennende å se om vi klarer å slå bronsemedaljen fra forrige mesterskap, sier Lundby.

Reklame Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin