Lundby vant storbakke-NM – Opseth satte press på henne i finaleomgangen

Maren Lundby er tilbake for fullt og vant årets NM i storbakken i Lillehammer lørdag. Silje Opseth sikret sølvet etter et langt svev i finaleomgangen.

Lundby fikk full klaff og landet på 135,5 meter i første omgang. I finaleomgangen slo hun av 5 meter, men sikret likevel sitt åttende NM-gull.

– Det er første gang det arrangeres storbakke-NM for damer, så da er det fint å skrive seg inn i historiebøkene. En fin konkurranse med mange fine hopp, sa Lundby til NRK etter rennet.

– Det første hoppet mitt var bra. Jeg fikk lagt igjen mye kraft på kanten selv om jeg ble litt sen. Det andre hoppet var ikke like bra, men alt i alt så jeg fornøyd med hvordan jeg har kommet tilbake med veldig få hopp, sa Lundby til NTB.

– Landingen i det første hoppet var jo også topp?

– Ja, den satt. Jeg fikk 19,5, og det tror jeg aldri at jeg har fått tidligere. Det er bra å se at noen (dommerne) tør å bruke skalaen.

VM er målet

Lundby sier det er «masse å glede seg til framover». Hun skal bruke tiden godt fram mot sesongens store høydepunkt.

– Jeg har fortsatt som hovedmål å vinne i begge bakkene i VM i Oberstdorf. Det er mer enn nok å holde på med fram til da, og derfor tar jeg verdenscuprennene som de kommer. Samtidig er det viktig å skaffe seg selvtillit gjennom gode plasseringer. Det blir en del av jobben mot målet, påpeker det norske VM-håpet.

De kvinnelige hopperne fikk i forrige uke beskjed om at det blir verdenscupåpning i Ramsau om snaue to uker.

– Planen blir nok at vi blir her for å trene fram til Ramsau. Det er vel ikke noen andre steder i Norge hvor man kan hoppe på snø, så da er jeg heldig som bor her og har perfekte vinterforhold, sa hopperen fra Bøverbru på Toten.

Toer igjen

Opseth endte til slutt 6,7 poeng bak Lundby i Lysgårdsbakken. Med ett godt hopp på 135 meter i finalen halverte hun nærmest avstand på 11,8 poeng etter første omgang. Da landet hun på 129 meter. Opseth ble norsk mester i normalbakken i Midtstuen i oktober.

– Det smakte godt med sistehoppet mitt, men en fryktelig plagsom landing da. Jeg har visst ikke lært noe fra i fjor. Jeg skal i hvert fall ta med meg fra disse to rennene at jeg klarer å heve meg i konkurranse, og at jeg klarer å stole på at det normale er godt nok, sa Silje Opseth til NTB.

Thea Minyan Bjørseth sikret bronsemedaljen etter to jevne hopp på 123,5 og 121,5 meter.

Eirin Maria Kvandal hoppet like lang som Opseth i første omgang, men et fall ødela poengscoren til Mosjøen-jenta. Andrehoppet gikk vesentlig bedre. I tillegg til å holde seg på beina økte hun til 130 meter, men det holdt likevel ikke til medalje. Anna Odine Strøm ble nummer fem.

– Hva synes du (Maren) om at Silje setter press på deg?

– Jeg er glad på Silje sine vegne, og at hun hopper såpass bra og kan være med å kjempe om seieren. Jeg har egentlig mest med meg selv, men det er gledelig at det flere som kan hoppe bra på ski. Eirin, Thea, Silje og Anna har hoppet bra. Jeg tror vi har et sterkt lag, og det blir spennende å se hva vi kan gjøre i lagkonkurranser framover. Det kan bli skikkelig moro, sier Lundby.

