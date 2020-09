Lunde har ventet i nøyaktig 500 dager – Vipers-veteranen tilbake i mesterligaen

Nesten halvannet år etter den forrige kampen er håndballstjernen Katrine Lunde klar for comeback mot Bietigheim i Champions League.

Vipers Kristiansand-trener Ole Gustav Gjekstad bekrefter overfor NTB at det er planen, og at Lunde siktes inn for spill i Tyskland lørdag.

Vipers fikk sin mesterligakamp mot FTC Hungaria utsatt sist helg. Dette skjedde etter at to spillere hos motstanderen avla positiv covid-19-smitte. Vipers startet Champions League med borteseier 27-26 over Krim Ljubljana.

Bietigheim ser ut til å bli puljens svakeste lag. Tyskerne har tapt sine to første kamper og har allerede minus 16 i målforskjell.

Vipers spiller cupkamp mot Randesund onsdag uten Lunde i troppen.

