Lunde inn i den norske EM-troppen: Klar for sin 300. landskamp

Katrine Lunde tar plass i Norges EM-tropp i håndball og er aktuell mot Romania mandag. Der spiller hun sin 300. seniorlandskamp.

Dermed er vel 40 år gamle Lunde tilbake i mesterskap. Hun deltok ikke i VM i fjor da en alvorlig kneskade stoppet henne.

Ut av troppen går Emily Stang Sando. Norge har vunnet sine to første kamper i mesterskapet og er gullfavoritt nummer én.

Lunde var ikke tatt ut blant de mest aktuelle 20 spillerne, men hun stilte seg til disposisjon etter at hun mistet et ufødt barn for noen uker siden.

– Jeg har fått veldig positive tilbakemeldinger fra Katrine og Lene Rantala (tidligere dansk toppkeeper) i det siste. Rent spillemessig og fysisk er hun i stort sett i kampform. Hun kan savne den ypperste spissen. Det er litt forskjell på å møte verdens kanskje beste rekrutter (Norge) på trening og Cristina Neagu (Romania) i kamp, sa keepertrener Mats Olsson til NTB søndag.

Nærmer seg

Karoline Dyhre Breivang har flest landskamper med 305. Det tangerer Lunde om hun er med i resten av EM.

Silje Solberg kom til Danmark lørdag, og det er ventet at hun blir spilleklar i løpet av noen dager. I så fall kan det gå mot at det blir henne og Lunde som avslutter EM som keepere for Norge.

Der spilles finalen 20. desember. Norge har sju EM-titler hittil. Den første kom i 1998.

Hvis Norge slår Romania, er laget sikret et perfekt utgangspunkt før hovedrunden. Det betyr i så fall at Norge starter med fire poeng i ryggen før de tre neste kampene.

