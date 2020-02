Lunde Pedersen sikret godt utgangspunkt for medalje

Sverre Lund Pedersen gjorde jobben både på 500- og 5000-meter i Vikingskipet lørdag. Søndag avsluttes allround-VM med 1500-meter og 10.000-meter i Vikingskipet.

HAMAR (Nettavisen): Sverre Lunde Pedersen ligger på andreplass i sammendraget etter to av fire øvelser i allround-VM i Vikingskipet.

Leder gjør nederlenderen Patrick Roest, som har vunnet allround-VM de siste to sesongene.

Roest ligger 1,07 foran nordmannen i sammendraget, mens japaneren Seitaro Ichinoe ligger på tredjeplass, 2,04 bak Roest.

TV 3s skøyteekspert Even Wetten mener alt nå ligger til rette for at Lunde Pedersen kan sørge for norsk medalje søndag.

- Sjansene for medalje er mye større i dag enn de var i går, for Sverre har gjort jobben sin i dag, og på 1500 er det ingen grunn til at han ikke skal slå Patrick Roest, sier Wetten.

- Ikke helt der jeg skal være

Lunde Pedersen hadde femte beste tid på 500-meter med 36,37 og avsluttet dagen med andreplass og 6.19,40 på 5000-meter.

- Det var jevnt og bra, men det var jevnt for sakte hele veien. Jeg slet med å komme meg ned på 29,7-29,6, der jeg vil ligge, men det var jevnt, sier Lunde Pedersen til TV 3.

27-åringen gikk i par med den nederlandske skøytelegenden Sven Kramer, som før mesterskapet fortalte om sykdom i familien som hadde ødelagt oppkjøringen.

Kramer hadde lite å stille opp med mot Lunde Pedersen.

- Jeg må gjøre løpet alene, men jeg var innstilt på å gå mitt eget løp uansett, men han er ikke helt i slaget, sier Lunde Pedersen om Kramer.

Han tror imidlertid det skal godt gjøres å hamle opp med nederlenderen Patrick Roest i sammendraget.

- Jeg tenkte at det ikke var godt nok til å slå ham, og han knuser jo den tiden, så det var litt for dårlig, rett og slett. Jeg kjenner at jeg ikke er helt der jeg ønsker å være, sier Lunde Pedersen.

Bøkkos siste dans

Hallgeir Engebråten hadde mål om å gå under personlig rekord på 500-meteren. Han noterte 36,71, og det var 0,29 sekunder raskere enn den gamle persen. Det holdt til 10.-plass på åpningsdistansen.

Håvard Bøkko gikk lørdag sin siste 500 meter i et mesterskap. Han fikk småpene 36,45 og sjetteplass. Søndag tar veteranen fra Hol farvel.

Bøkko og Engebråten møttes på 5000-meteren. Bøkko tok rutinert kommandoen fra start og holdt parkameraten bak seg med 6.28,85. Engebråten gikk på 6.40,04.

- Det var gøy. Jeg gravde ganske så dypt, men inspirerende å gå med 8000 tilskuere på tribunene. Jeg hørte nesten ikke klappene fra skøytene mine. Underveis tenkte jeg at skal bli godt å slippe og gjøre dette mer, sa Bøkko til TV 3.

Allround-VM avsluttes med 1500-meter og 10.000-meter i Vikingskipet søndag.

Menn, sammenlagt etter to distanser:

1) Patrick Roest, Nederland 73,955, 2) Sverre Lunde Pedersen, Norge 74,310, 3) Seitaro Ichinohe, Japan 74,663, 4) Jan Blokhuijsen, Nederland 74,933, 5) Sergej Trofimov, Russland 75,195, 6) Shane Williamson, Japan 75,322, 7) Håvard Bøkko, Norge 75,335, 8) Riku Tsuchiya, Japan 75,416, 9) Bart Swings, Belgia 75,684, 10) Hallgeir Engebråten 75,714.

500 m:

1) Ichinohe 36,17, 2) Tyson Langelaar, Canada 36,29, 3) Williamson 36,31, 4) Marcin Bachanek, Polen 36,32, 5) Pedersen 36,37, 6) Bøkko 36,45, 7) Roest 36,52, 8) Blokhuijsen 36,64, 9) Kahanbai Alemasi, Kina 36,64, 10) Engebråten 36,71.

5000 m:

1) Roest 6.14,35, 2) Pedersen 6.19,40, 3) Jordan Belchos, Canada 6.20,76, 4) Trofimov 6.21,95, 5) Ted-Jan Bloemen, Canada 6.22, 82, 6) Ruslan Zakharov, Russland 6.22,92, 7) Blokhuijsen 6.22,93, 8) Ichinohe 6.23,63, 9) Sven Kramer, Nederland 6.25,54, 10) Vitalij Stsjigolev, Kasakhstan 6.26,13.

Øvrige norske: 13) Bøkko 6.28,85, 15) Engebråten 6.30,04.