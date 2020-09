Lundqvist kjøpt ut av Rangers: - Jeg er evig takknemlig

Henrik Lundqvist har vært en klippe i New York Rangers, men etter 15 år i klubben må han takke for seg.

Det er på Twitter at svensken slipper nyheten om at årets NHL-sesong ble hans siste i verdensmetropolen, New York. Rangers har bestemt seg for å si opp kontrakten med sisteskansen.

38-åringen kom til Rangers i 2005, og har fått med seg hele 887 kamper for det tidligere laget til Mats Zuccarello.

Kjøpt ut av kontrakten

Rangers skriver på sine egne hjemmesider at klubben har valgt å kjøpe ut svensken fra sin kontrakt, ett år før avtalen gikk ut.

- Få spillere har vært viktigere for Rangers enn Henrik Lundqvist, og vi er evig takknemlige for det han har gjort, forteller styreleder James L. Dolan.

Les også: NHL-eksperter: Lundqvist på vei bort fra New York Rangers

Han fortsetter med å takke svensken for jobben han har lagt ned for laget som spiller sine hjemmekamper i Madison Square Garden.

- Vi ønsker å takke Henrik for alt han har gjort for denne organisasjonen, og han vil for alltid være en del av Rangers-familien. Til slutt ønsker vi både han og familien lykke til i fremtiden.

Lundqvist innehar en rekke rekorder i New York. Blant annet er han den spilleren med flest seire, den keeperen med flest kamper, flest playoff-kamper og playoff-seire.

- Takk for alt

Den svenske målvakten utviklet et tett vennskap til Norges NHL-stjerne Mats Zuccarello Aasen under tiden hans i New York.

Mot slutten av årets sesongen ble Lundqvist henvist til benken, og i flere kamper utelatt fra kamptroppen. Flere har spekulert i at dette har vært en strategi fra Rangers, for å presse 38-åringen til å si opp sin kontrakt.

Det har derimot ikke skjedd, men han takker for tiden i klubben. Til tross for mangelen på spilletid.

- Takk for alt. For 15 år siden spilte jeg min først kamp for New York Rangers. Jeg kom hit med håp og store drømmer, men kunne aldri forestilt meg dette, skriver han på sin egen Twitter-konto.

Les også: Børven klar for Ankaragücü

Han fortsetter med å takke sine lagkamerater for reisen.

- Jeg har fått spille med så mange gode spiller, morsomme karakterer og fantastiske mennesker. Å representere denne organisasjonen har vært en stor ære, og jeg er evig takknemlig over minnene, venneskapene og mulighetene jeg har fått i rødt, hvitt og blått, avslutter superstjernen.

NHL-sesongen ble avsluttet tidligere denne uken, da Tampa Bay Lightning løftet Stanley Cup-trofeet etter seier over Dallas Stars i sluttspillet.