Oslo-klubben går inn i sin tredje uke uten hovedtrener. Det preger stemningen i laget.

MJØNDALEN/OSLO (Nettavisen): Vålerenga tapte årets første treningskamp borte mot Mjøndalen lørdag ettermiddag. Selve kampen kom noe i skyggen av den pågående trenerjakten som foregår i Oslo-klubben i disse dager.

Midlertidig Vålerenga-trener Haakon Lunov bekreftet etter 2-1-tapet at situasjonen og spekulasjonene har satt sitt preg på spillergruppa den siste tiden.

- Jeg tror at spillerne og klubben er tjent med at noe skjer. Det preger situasjonen, det gjør det. All ære og skryt til spillerne. De har stått på veldig. Det er en oppgave å legge bort alle tankene om hva som skal skje. Kommunikasjonen utad og målsettingen har vært at det skal bli en avklaring før avreise til Portugal (førstkommende fredag journ.anm), sier Lunov til Nettavisen.

Droppet mulig forsterkning

Lunov har selv styrt treningene siden oppkjøringen startet 13. januar. Han har også lansert sitt eget kandidatur som ny hovedtrener i klubben etter Ronny Deila. 37-åringen har tidligere uttalt at «det å være hovedtrener er noe jeg har forberedt meg på hele livet, og nå er jeg klar».

På spørsmål om Lunov ser for seg å gå tilbake til en assistentrolle under en ny trener, eller om han nå ser at sin tid i Oslo-klubben kan gå mot slutten med en eventuell ny sjef inn dørene på Valle, ønsker han ikke å spekulere.

- Det tenker jeg ikke på. Det er noe som vi eventuelt løser da, jeg bruker ikke energi på det. Det er ikke noe vi har diskutert internt. Jeg fokuserer på å trene laget godt her og nå, sier Lunov.

- Har du fått signaler og tilbakemelding på hva din rolle blir fremover?



- Jeg og apparatet snakker med klubben. De holder oss oppdatert på prosessen. Hva mine ønsker og ambisjoner er, er en ting, på den andre siden har vi fokus på oppgaven om å trene laget i påvente av at noe permanent er på plass. I mitt hode er det to vidt forskjellige ting. Jeg har kommunisert det ene veldig tydelig både internt og eksternt. Jeg har veldig fokus på den andre oppgaven, som er å trene laget nå.

Dette sa Lunov og sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen om situasjonen 13.januar:

Vålerenga kom fredag tilbake etter en ukes treningsleir på Kypros.

- Det var en veldig bra uke på Kypros. Fint for oss i den fasen vi er i å komme oss litt bort. Vi har fått være i ro, noe som har vært bra i denne perioden her.

Sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen har tidligere uttalt at Vålerenga trolig ikke vil foreta seg noe på overgangsmarkedet hva gjelder spillere inn, før en ny trener er på plass. Samtidig som avgjørelsen av ny hovedtrener trekker ut, vil det etter alt og dømme heller ikke komme på plass noen forsterkninger til laget.

Lunov bekrefter til Nettavisen at Vålerenga har valgt å ikke gå videre med en konkret spiller på grunn av den uklare situasjonen.

- Vi fikk som et team spørsmål om én spiller som vi måtte ta en avgjørelse på raskt der og da.

- Ble dere tilbudt en spiller eller var det en spiller dere har jobbet med over tid?

- Det må Jørgen Ingebrigtsen svare på. Jeg kan ikke si noe mer. Det er ikke noen sak, men det var et case som vi måtte ta hensyn til som klubb - sportslig ledelse og trenerteamet. Det var enstemmig om hva vi ville gjøre og vi gikk ikke videre med det, sier Lunov.

DEN GANG DA: Haakon Lunov (i midten) avbildet sammen med Ronny Deila (t.h) i fjor. Da var sistnevnte fremdeles hovedtrener i Oslo-klubben. Foto: Terje Pedersen (NTB Scanpix)

Skal nærme seg ansettelse

Ifølge flere kilder Nettavisen har vært i kontakt med skal Vålerenga nærme seg en avgjørelse på hvem som blir klubbens nye hovedtrener.

Sportslig leder Ingebrigtsen uttalte selv lørdag ettermiddag at tidsplanen for annonsering av ny trener er den samme som før, og at klubben skal ha på plass ny trener før avreise til oppkjørings-turneringen i Portugal kommende fredag.

Ingebrigtsen, daglig leder Erik Espeseth og styreleder Thomas Baardseng i Vålerenga fotball elite har brukt perioden etter Deila sin avgang til å kartlegge kandidater.

Flere agenter skal også være involvert og bistår Vålerenga i prosessen, ifølge flere kilder til Nettavisen.

Den nevnte trioen skal igjen legge frem aktuelle kandidater for representanter fra det sportslige styret og Vålerenga fotball AS-styret. Eier Tor Olav Trøim vil til slutt ha et siste ord med i det endelige valget.

Trøim skal ha hatt tett kontakt med tidligere trener Deila under hele hans periode på Intility Arena.

EIEREN: Tor Olav Trøim holder til i London og har stor innflytelse på hva som skal skje i Vålerenga. Her avbildet på tribunen før treningskampen i fotball mellom Vålerenga og Manchester United på Ullevaal stadion i 2017. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

Vålerengas sportslige leder ville ikke si noe om ansettelsesutvalget tidligere i januar:

- Vi vet ingenting

Vålerengas islandske spiss Matthías Vilhjálmsson sier at han er spent på hva klubben faller ned på.

- Vi vet ingenting. Vi kom nettopp hjem fra treningsleir på Kypros. Det var en bra leir utifra forutsetningene, det er en del spørsmålstegn om hva som kommer til å skje, men vi spillerne har prøvd å være profesjonelle og har trent godt. Det er klart at det er en snakkis rundt sånt før det er permanent, sier Vilhjálmsson til Nettavisen.

SPENT: Matthías Vilhjálmsson er spent på hva som vil skje fremover i Oslo-klubben. Foto: Rune Stoltz Bertinussen (NTB scanpix)

Den tidligere Start og Rosenborg-spilleren innrømmer at spillergruppa lurer på hva som kommer til å skje.

- Det vil påvirke spillestil og alt rundt. Jeg håper det ikke tar altfor lang tid, men det viktigste er at det blir det riktige valget og ikke noe hastevalg.

- Det er for tidlig å si hva som skal være målsetningen. Hva er den nye trenerens filosofi og sånne ting. Uansett er det mange spennende unge spillere her. Vi skal bli bedre enn det vi var i fjor høst, for vårsesongen var veldig bra, avslutter islendingen.

Selve kampen lørdag ettermiddag endte med 2-1-seier til Mjøndalen på Consto Arena. Hjemmelaget tok ledelsen ved Tony Brochmann i første omgang. Unggutten Odin Thiago Holm utlignet for gjestene rett før pause før Fredrik Brustad avgjorde kampen med sin 2-1-scoring i det 62.minutt.