Lunov uttalte seg om Fagermo før sistnevnte fikk Vålerenga-jobben. Det har fått flere til å reagere

Haakon Lunovs tidligere uttalelser om Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo har vekket reaksjoner hos både supportere og TV2-ekspert.

INTILITY ARENA/OSLO (Nettavisen): Fredag ettermiddag avsluttet Vålerenga den mye omtalte trenerjakten sin. Dag-Eilev Fagermo ble presentert som ny trener i Oslo-klubben.

53-åringen forlater Odd etter 12 sesonger og flytter nå til hovedstaden for å ta fatt på den formidable oppgaven med igjen å gjøre Vålerenga til et topplag i norsk fotball.

Fagermo blir dermed gjenforent med sin tidligere kollega Haakon Lunov. De to jobbet sammen i skiensklubben før Lunov forlot Odd på jakt etter nye utfordringer etter 2010-sesongen.

- Opptrådt veldig merkelig

Vålerengas assistenttrener fikk i oppgave å lede Vålerenga i perioden etter at Ronny Deila forlot klubben til fordel for New York City FC. 37-åringen gikk også offensivt ut tidlig i prosessen og uttalte at han ville ha hovedtrenerjobben.

Da Nettavisen i januar i år spurte Lunov om hvordan han ville stille seg til å jobbe under Fagermo, uttalte han at det var «et tidspunkt der vi ikke gikk felles vei lenger».

Nå har veien på ny møttes for Lunov og Fagermo. Dermed blusser naturlig nok temaet opp igjen.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er klar på at Lunovs uttalelser den siste tiden har vært spesielle.

- Lunov har opptrådt veldig merkelig i den perioden han har vært midlertidig sjef, synes jeg. Det er bra at en fyr i teamet gir beskjed om at han føler seg god nok til å ta over laget, men da må du gjøre det til de som er sjefene dine. Du kan ikke stå i media og snakke deg opp på den måten. Det ser bare dumt ut når du til slutt ikke blir valgt, sier Mathisen til Nettavisen.

SPENT PÅ KJEMIEN I TRENERTEAMET: Jesper Mathisen (innfelt) er spent på hvordan Dag-Eilev Fagermo og Haakon Lunovs samarbeid vil bli etter sistnevntes tidligere uttalelser. Foto: NTB Scanpix

- Han har også jobbet med Fagermo. Og uttalelsene han kom med til dere i Nettavisen blir dessverre for han både filmet og lagret. I det intervjuet virker det som det ikke er en trener i verden som kan dra han videre, sier Mathisen

Da Nettavisen spurte Fagermo på fredagens pressekonferanse, virket ikke den ferske Vålerenga-treneren videre stresset over Lunovs tidligere uttalelser.

- Våre veier skiltes først og fremst fordi vi ikke hadde råd til å ha han. Sånn er det i fotballbransjen. Jeg har ingen problemer med Haakon, jeg. At vi har folk i Vålerenga som er ambisiøse og vil opp og frem er veldig bra. Det er det viktigste punktet i den kulturen jeg står for. Jeg vil ha spillere og trenere som vil noe, har ambisjoner og skal noe. Det er det drivkraft i og gir oss forhåpentligvis utvikling. Hvis alle tenker sånn blir summen sterk, uttalte Fagermo.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Lunov uten å lykkes.

- Positivt med ambisjoner

Den ferske Vålerenga-treneren leder sin nye klubb i kamp allerede søndag. Klokken 20.00 får han se sine spillere i aksjon for første gang når Oslo-klubben møter svenske Häcken i Atlantic Cup i Portugal.

Fagermo virker ikke å frykte at assistenten egentlig er ute etter hovedansvaret selv, men antyder at han ikke vil legge hindringer om noen i trenerteamet skulle ønske seg videre.

- Det er bare positivt at Haakon har ambisjoner. Jeg får ikke sparken første uka vel. Det blir ikke lett å ta jobben fra meg med en gang, men sånn tenker jeg ikke i det hele tatt. Jeg er glad jeg har en sportssjef og det teamet som er. Jeg skal bli kjent med dem, hvis mennesker ønsker seg videre eller ikke så må de bestemme det selv, sier Fagermo.

ASSISTENT: Haakon Lunov (i midten) har jobbet under Ronny Deila i mange år. Nå får han en gammel kjenning som ny sjef. Foto: Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Klanen-reaksjon

Til Nettavisen er uansett Mathisen skeptisk til lojaliteten sett i lys av uttalelsene før Fagermo ble valgt som ny trener.

- Kan Fagermo ha en assistent tett på seg som helt klart og tydelig mener han er bedre skikket til å ha den trenerjobben selv. Som tydelig har hatt og har veldig lyst på den jobben. I Skien har Fagermo hatt et dønn lojalt team rundt seg, sier Mathisen.

Også Klanen ved talsmann Erling Rostvåg har reagert på utspillene fra assistenten som hadde det midlertidige ansvaret.

- Han har puttet alle eggene i en kurv, han. Han prioriterer seg selv og sin egen karriere. Jeg har ikke noe problem med å skjønne at han hadde lyst på jobben, men måten er ikke bra i det hele tatt. Det gjør det enklere når han selv nærmest har sagt at han ikke kan være under Fagermo, fordi der er det ikke noe mer å lære. De skal han en ganske lang og god prat på bakrommet for at dette skal være noe godt grunnlag for et samarbeid videre, sier Rostvåg til Nettavisen.

- Funket bra med meg og Deila

Sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen anser Lunovs ambisjoner og uttalelser som helt uproblematisk. Han trekker frem seg selv og klubbens tidligere trener som et eksempel.

- Da Ronny reiste til Celtic i 2014 så gikk jeg og han også forskjellige veier. Så møttes våre veier igjen to og ett halvt år senere. Og det funket jækla bra, sier Ingebrigtsen til Nettavisen.

- Sånn er det i fotballen, miljøet er ikke større enn at du kommer forbi folk nå og da. Dag-Eilev har ikke sagt noe om at han har noe ønske om at noen skal ut eller inn i trenerteamet, annet enn at han røpet at han ønsket seg en fysisk trener på fulltid. Det er feil å si at det allerede er i boks, men vi har allerede startet dialog.

Ingebrigtsen var tydelig lettet over at trenerjakten endelig var over fredag ettermiddag. Nå starter arbeidet med å sette sammen laget som skal prestere under Fagermos ledelse.

- Det er et visst handlingsrom i klubben. Nå må vi bare se hva han (Fagermo) tenker seg før vi ser om det er mulig. Det er jo selvfølgelig noen begrensninger her også, sier den sportslige lederen om mulige forsterkninger.

Et navn som etter det Nettavisen kjenner til skal ha blitt diskutert på kontorene på Valle, er Kristiansunds Flamur Kastrati.

- Jeg snakker jevnt og trutt med Flamur Kastrati fordi vi hadde et veldig godt forhold i Drammen, men han har ikke fått noe kontraktstilbud hvis det er det du spør om. Flamur er fra Oslo, han har en bra alder og er en bra målscorer, men om han er aktuell for oss eller står på en liste det kommer ikke jeg til å si, sier en lattermild Ingebrigtsen.

SPORTSLIG LEDER: Jørgen Ingebrigtsen har vært involvert i prosessen med å finne den nye Vålerenga-treneren. Foto: VIF-fotball

Avholdt styremøte torsdag kveld

Ifølge styreleder i Vålerenga Fotball Elite, Thomas Baardseng, har det vært mange navn oppe i prosessen. Klubbens administrasjon og begge styrene har hatt mange diskusjoner i ansettelsesprosessen. Baardseng sier at det «i sluttfasen har vært samstemte styrer og en god og kompetent administrasjon som har bidratt til et ordentlig beslutningsgrunnlag».

- Beslutningen som ble fattet har vært omforent, sier Baardseng til Nettavisen.

FORNØYDE SMIL: Styreleder Thomas Baardseng (t.h) og Dag-Eilev Fagermo (t.v) var tydelig glade da sistnevnte ble presentert som ny Vålerenga-trener fredag ettermiddag. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Allikevel bekrefter styrelederen til Nettavisen at det sent torsdag kveld ble avholdt et styremøte.

- Du vil jo være hundre prosent sikker, eller så sikker som du kan være på at du gjør det rette valget. Vi har pratet med flere enn én. Vi må være trygge på alle ting og det var grunnen til at det ble et sent styremøte om noen småting som skulle sjekkes ut.

- Vi hadde noen få samtaler med en håndfull kandidater. Cirka halvparten av de var utenlandske. Det har ikke vært en konflikt internt blant de som har vært inne i prosessen. Det har vært full enighet om å gå for Fagermo, avslutter en tydelig lettet Baardseng.

