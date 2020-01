Lunov vil ha Vålerenga-jobben: - Jeg er klar

Vålerenga-assistent Haakon Lunov melder seg klar for å ta steget opp som hovedtrener.

Vålerenga jakter ny hovedtrener etter at Ronny Deila forsvant til New York. Nå har de gitt assistenttrener Haakon Lunov treneransvaret frem til klubben bestemmer seg for ny hovedtrener.

Det siste døgnet har Nettavisen skrevet om Steffen Iversen som er interessert i jobben, og om at Vålerenga skal ha kontaktet Tor Ole Skullerud.

Nå melder også Lunov seg på i kampen. Han er tydelig på hva han ønsker.

- Jeg er klar for å ta hovedtrenerjobben i Vålerenga, sier han offensivt til Nettavisen.

Vålerenga gikk gjennom en fryktelig periode på høsten i 2019, hvor rekken med kamper uten seier ble tosifret. Ifølge Lunov gikk de gjennom en grundig evaluering. Resultatet ble fornyet tillit til «Prosjekt Deila» og ny treårskontrakt.

- Vi var alle gjennom en tøff høst og hadde en grundig evaluering etter sesongen. Læringa dannet grunnlaget for den strategien vi skal følge de neste årene. Det smarteste valget da var å forlenge med Ronny (Deila red.anm). Nå reiser han og da vil jeg og vi som er igjen i Vålerenga sørge for kontinuitet i strategien, og ta oss ett steg videre, sier Lunov til Nettavisen.

- Har forberedt meg hele livet

Den konstituerte hovedtreneren kom til Vålerenga i 2018, men har jobbet med Ronny Deila i mange år. Han var assistenttrener i Strømsgodset og en del av teamet som tok seriegull.

I Drammen jobbet han tett med oppfølging av talenter som Martin Ødegaard, Iver Fossum og Stefan Johansen. Da Deila reiste til Celtic tok han med seg Lunov i trenerteamet.

Der jobbet han med stjerner som Virgil van Dijk, Kieran Tierney og John Guidetti. De siste 15 årene har han også jobbet tett med Dag Eilev Fagermo og Jan Jönsson.

- Det nevnes mange forskjellige kandidater. Hvorfor mener du at du er rett mann?

- Jeg er et ubeskrevet blad som hovedtrener i Eliteserien, men jeg har lang erfaring som trener i ligaen. Jeg er også et veldig beskrevet blad hva gjelder både resultater og utvikling av enkeltspillere. Det å være hovedtrener er noe jeg har forberedt meg på hele livet, og nå er jeg klar, forteller Lunov.

- Vålerenga er kanskje på topp tre hva gjelder de tøffeste trenerjobbene i Norge. Hva tenker du om den utfordringen?

- Tøffe utfordringer og mestringen av disse er noe som ligger i min natur. Det er min drivkraft for hvorfor jeg synes dette er så moro. Å få ut potensialet til hver enkelt er noe av det beste man kan være med på, men dette er ikke en enmannsjobb. Jeg, teamet og spillerne må ha med oss supporterne, klubben og hele byen. Dette skal vi klare sammen, sier han.

ASSISTENT: Lunov har jobbet under Ronny Deila i mange år. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

- Skal gjøre vondt å møte Vålerenga

Tiårets tabell fra 2010 til 2019 plasserer Vålerenga på den klassiske syvendeplassen.

Supportere har snakket om at «7. plassen er vår» i en årrekke, men skuffelsen er alltid stor hver gang laget kollapser etter sommerferien. Lunov er ambisiøs på klubbens vegne, men mener det ikke er noen snarveier for å bygge klubb.

- Oslo er ikke Norges syvende største by. Vi er hovedstaden. Vålerenga skal være med og kjempe i toppen, men vi må gjøre det på en bærekraftig måte. Vi må bygge noe som kan stå støtt over tid, sier han og fortsetter.

- Mine lag vil og skal kjennetegnes gjennom at vi skal være harde å spille imot. Det skal gjøre vondt å møte Vålerenga og våre spillere skal gå rett i strupen, se motstanderen rett i øynene, og dominere.

- Dette trenerteamet har fått tre sesonger, uten at tabellsituasjonen har forbedret seg. Er ikke dette en gylden anledning for klubben til å få inn noen med nye tanker?

- Tabellsituasjonen har jo ikke endret seg stort de siste ti årene for Vålerenga, selv med mange nye tanker på ulike tidspunkt. Nå er klubben så vidt i startfasen av noe nytt i et langtidsperspektiv. Da trenger vi kontinuitet, selv om jeg skjønner at det er irriterende å høre for en supporter, som helst ønsker seg medalje hvert år.

- Hvor lenge kan en klubb som Vålerenga tenke kontinuitet dersom resultatene uteblir?

- Jeg tenker at klubben vil tjene veldig på å finne en god kombinasjon av det gamle, gjennom kontinuitet, og det nye, i noen nye tanker – og her mener jo jeg at jeg har den miksen. Det vi må skape er en evolusjon – ikke en revolusjon. Ting tar tid, sier Lunov.

- Oslo-talenter får sjansen

Sammen med manglende resultater har Vålerenga høstet kritikk for lite lokale profiler i spillerstallen. Spillere fra Stor-Oslo har gått til andre klubber, mens Oslos største klubb har hentet høyt lønnede spillere på lån fra for eksempel Sverige.

Da Ronny Deila signerte ny avtale med Vålerenga var det med budskapet om sunnere økonomi på overgangsmarkedet og større satsing på egne talenter. Lunov ønsker å gi Oslo-gutter sjansen, men er klar på at i en klubb som Vålerenga, må spillerne ta sjansen og sette enda høyere krav til seg selv.

- Først og fremst er jeg selv fra Stor-Oslo, og jeg bor i Gamle Oslo bydel, øst for Vaterland bro. Så det er I hvert fall på stell. Jeg tenker først på Vålerenga og klubbens utvikling og resultater. Vår ambisjon er at det skal være et større innslag Oslo-profiler på laget, men det er viktig at de tar ordentlig vare på den, forteller han.

- Hvordan står det til med Oslo-profilen i dagens spillerstall?

- 12 av 29 spillere i a-lagsstallen er fra Stor-Oslo eller utviklet av oss fra tidlig alder, og det utgjør noe slikt som 40% - det skal vi være stolte av. Når det er sagt så jakter på utvikle den neste Stor-Oslo gutten som både leverer for Vålerenga og tar steget ut i de store ligaene. Den spilleren tror jeg vi allerede har i rekkene våre nå – så dette blir spennende.

- Nå er tiden inne for å stoppe å snakke, men begynne å handle. Vi skal være godt forberedt og i angrepsposisjon når sesongen starter, avslutter Lunov.

Førstkommende mandag samles Vålerenga-stallen igjen etter juleferien. Da er det Haakon Lunov som leder treningen, mens jakten på neste hovedtrener fortsetter på kontorene på Intility Arena.

