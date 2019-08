Lyn får hjelp av Drillo på treningsfeltet

Lyn sliter i Norsk Tipping-ligaen. Nå får de hjelp av selveste Egil «Drillo» Olsen til å stramme opp forsvaret.

Den gamle fotballstorheten Lyn er inne i en tung periode i Norsk Tipping-ligaen. Lørdag gikk hovedstadslaget på et 1-3-tap mot Ready, og ligger nå på 9.-plass i serien, kun fire poeng over nedrykksstreken.

Det har fått Lyn til nå å ta grep.

For å luke ut forsvarsfeil henter klubben nå inn selveste Egil «Drillo» Olsen på treningsfeltet.

- Vi hadde en dialog før sesongen, men så stod det litt på tidsbruken. Så tok vi opp hansken igjen før sommeren. Han blir med litt og skal se på forsvarsarbeidet og drille forsvarsfireren. Det er ikke noe daglig der han skal være med på hver eneste trening, men han ser kampene, og gir meg tilbakemeldinger. Så jobber han med de unge vi har som vi skal få opp og fram, sier Lyn-trener Bent Inge Johnsen til Nettavisen.

Det var fotballmagasinet LFM som først meldte om Drillos retur på treningsfeltet.

- Bare et pluss



Johnsen er godt fornøyd med å ha fått med seg Drillo på laget.

- Jeg synes det er veldig flott. Jeg får snakket og diskutert med en av de beste trenerne vi har hatt i Norge. For min del er det bare et pluss, og jeg ser fram til det, sier Lyn-treneren.

Det er imidlertid ikke første gang Drillo blir å finne på Lyns treningsfelt. Også i 2014 ble trenerprofilen hentet inn for å trene Lyn, i tillegg til at han trente laget i årene 1985-1988.

Forsvarstrening



Nå vender han altså tilbake til treningsfeltet i håp om å stramme opp Lyns forsvarsspill. Med fem kamper på rad uten seier, og kun to trepoengere på de siste ti Lyn-kampene, er det nok å ta tak i for trenerveteranen.

- Vi har hatt veldig mange skader. Vi må få en firer som opptrer støtt og sikkert for vi slipper inn for mange mål. Vi styrer kampene og skaper mer enn motstanderne, men målene vi slipper inn blir for lettvinte, forklarer Johnsen, og fortsetter:

- Det er typisk når du har et lag som sliter. Det er ikke det at vi ikke har gode nok spillere, men det er en gruppe som sliter med lav selvtillit. Det handler om at vi klarer å snu det nå, og at vi klarer å få tilbake selvtilliten, ro og gode opplevelser. Da tenker jeg det kan vi veldig bra.

Møter tabellnabo

Johnsen forteller at Drillo var på plass og fikk med seg 1-3-tapet mot Ready sist helg, og at de to har sparret litt etter tapet. Nå ser han fram mot neste mulighet til å plukke poeng.

Den muligheten kommer allerede førstkommende lørdag, borte mot tabellnabo Halsen. Lyn står med 18 poeng etter 15 kamper, mens Halsen har plukket med seg et poeng mer.

Etter oppgjøret mot Halsen, venter kamper mot henholdsvis Follo, Lokomotiv Oslo og Ørn Horten for Lyn.