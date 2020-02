Lyn forsvarte gullet på NM i stafett: Petter Northug ikke imponert over nivået

Johan Tjelle, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger i Lyn tok et oppskriftsmessig gull på stafetten, men den abdiserte skikongen Petter Northug var ikke videre imponerte over det generelle nivået i sitt NM-comeback.

Etter tre gode etapper, hvor Hans Christer Holund distanserte gruppa på andre etappe, kunne Simen Hegstad Krüger cruise inn til NM-gull på stafett for Lyn 1.

I en tett kamp helt inn til mål fikset Håvard Solås Taugbøl og Lillehammer andreplassen, mens Åsens Johan Hoel gikk inn til bronsemedalje.

Den første etappen av stafetten gikk av stabelen med blant andre Petter Northug blant de mange løperne. Den tidligere skikongen, som har fire stafettgull for Strindheim fra før, stilte til start for Strindheim 2.

Etter veksling på første etappe hadde Northug 44 sekunder opp til teten, men det var en mosbygg i kjent stil som kommenterte egen innsats til NRK.

- Nei, etter 300 meter angra jeg. Det er en kropp som er akkurat over 90 kg, så da blir det tungt, sa Northug og la kjapt til:

-Nivået er ikke så høyt. Det holder å trene én til to ganger i uka, så henger man med i NM.

Northug imponerte

Det skulle være Jan Thomas Jenssen, for Hommelvik IL, som trykket til fra start i bakkene og søkte stor fart. Eirik Brandsdal og Kjelsås fulgte like bak, og det ble raskt et stort strekk i feltet.

Det skulle utvikle seg til å bli en tetgruppe på åtte stykker, etter at den store farten fikk konsekvenser for flere lag.

Bromma IL 1 var første lag etter gruppen, 11,1 sekunder bak, etter passerte seks kilometer.

Kuriøst nok gikk Northug forbi Karstein Johaug, fra favorittstemplede Røa, ved samme passering.

- Oppsiktsvekkende bra av Northug, mente NRK-kommentator Jann Post om den abiserte skikongen, etter å ha vært 22 sekunder bak teten.

Lyn tok grep

Men Jenssen hadde virkelig sprengt feltet etter å ha gått i front nesten hele den første etappen. Sammen med Kjelsås' Brandsdal vekslet de med en luke på 11 sekunder ned til feltet. Røa på sin side sleit fryktelig og var over ett minutt bak duoen.

På andre etappe gikk junioren David Torvik fra Kjelsås ifra fronten nesten rett etter veksling og skaffet raskt syv sekunder ned til den jaktende gruppen.

Unggutten ble derimot raskt tatt igjen av gruppen bak, og ikke lenge senere hadde Hans Christer Holund og Lyn gått i et aldri så lite brudd.

Etter passerte seks kilometer på andre etappe hadde han også skaffet seg et forsprang på 10,6 sekunder ned til Magne Haga og Åsen IL.

Holund skulle derimot øke luka betraktelig og serverte Krüger på andre veksling med 26 sekunder ned til Haga, etterfulgt av Kjelsås og Strindheim 31 sekunder bak.

Og Krüger skulle virkelig gjøre jobben på den tredje etappen. Med 2,5 kilometer igjen av stafetten hadde Lyn-løperen hele 51 sekunder ned til de andre.

Den ledelsen var han aldri nær å miste, noe som førte til at Lyn kunne cruise inn til seier.

