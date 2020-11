Lyngby-trener fikk ball i hodet – frykter kjevebrudd og hjernerystelse

Lyngby-trener Christian Nielsen ble truffet i hodet av en ball på trening. Han står over søndagens kamp mot AGF i den danske superligaen.

– Alle som kjenner Christian, vet at det er ikke noe sted i verden han heller vil være enn på sidelinjen på Lyngby stadion bak laget på en kamp det, så det er en mann som er hardt rammet, sier Lyngby-direktør Andreas Byder til klubbens egen hjemmeside.

Klubben opplyser at Nielsen ble truffet av en ball fra kloss hold og at Nielsen selv meldte avbud lørdag morgen. Byder sier at han frykter treneren har fått både hjernerystelse og et brudd i kjeven.

Assistenttrenerne Mikkel Beckmann og Johnathan Hartmann vil sammen med keepertrener Thomas Villadsen lede klubben i det som kan gi sesongens første seier.

Lyngby ligger sist i den danske superligaen med to uavgjort og fem tap på sju kamper.

