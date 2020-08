Lyon sikret klubbens femte strake Champions League-triumf

Det franske storlaget fikk jobben gjort i møtet med Wolfsburg, selv uten en skadd Ada Hegerberg.

WOLFSBURG - LYON 1-3:

Lyon, uten en korsbåndsskadd Ada Hegerberg, sikret seg klubbens femte strake Champions League-tittel da Ingrid Syrstad Engen og Wolfsburg ble slått 3-1 i San Sebastian søndag kveld.

Eugiene Le Sommer, Saki Kamugai og Sara Björk Gunnarsdottir scoret målene for det franske storlaget, mens Ewa Pajor satte inn Wolsburgs reduseringsmål.

Kanonscoring fra Kumagai



Drøyt midveis i den første omgangen tok Lyon ledelsen i San Sebastian. Eugiene Le Sommer forsøkte seg først med en avslutning langs bakken - den ble stoppet med en beinparade av Wolfsburg-keeper Friederike Abt.

Ballen spratt imidlertid rett i beina på Le Sommer igjen, og denne gangen gjorde ikke 31-åringen noen feil da hun dunket inn 1-0 med venstrebeinet.

Rett før pause doblet Saki Kumagai ledelsen for det franske mesterlaget. Syrstad Engen fikk inn en takling på Amel Majri rett utenfor sekstenmeteren, men da ballen trillet rett i beina på Kumagai, lot ikke japaneren seg be to ganger.

Japaneren ladet venstreslegga og dunket inn 2-0 for Lyon fra 22 meter.

Wolfsburg skapte spenning i kampen

Et snaut kvarter etter hvilen slo Wolfsburg tilbake da det ble slått hardt inn i feltet fra venstresiden. Ballen havnet hos Ewa Pajor, som løftet den videre inn til Alexandra Popp.

29-åringen gjorde ingen feil da hun headet inn reduseringen til 1-2 fra kort hold.

Etter 88 minutters spill avgjorde islandske Sara Björk Gunnarsdottir kampen i Lyons favør. Le Sommer gikk på skudd, og ballen traff den tidligere Wolfsburg-spilleren, som styrte inn 3-1 for Ada Hegerbergs lag.

Lyon kunne dermed løfte Champions League-trofeet for femte gang på rad.