Lyon strammet gullgrepet etter Hegerberg-dobbel

Ada Hegerberg scoret to av målene i Lyons 3-1-seier mot Fleury. Om en halvannen uke kan den franske storklubben ta sin 12. serietittel på rad.

Den norske storscoreren fortsatte onsdag sitt utrolige målshow i Frankrike. Med to nye nettkjenninger er Hegerberg nå oppe i totalt 48 mål på 29 Lyon-kamper denne sesongen, skriver NRK.

– Dette føles kjempebra. Vi er der vi skal være, og veien hit har vært fantastisk. En vellykket sesong for meg er å stå igjen med alle titlene pluss være toppscorer i alle turneringer, sa Hegerberg til statskanalen like etter kampslutt.

22-åringen ga Lyon ledelsen borte mot Fleury etter et snaut kvarter. Hun la på til 3-0 etter en time. Den franske tittelgrossisten kan avgjøre ligaen søndag 13. mai. Med seier over Marseille vil ikke toppkampen mot serietoer Paris Saint-Germain en uke senere ha noe å si for gullduellen.

Lyon topper åtte poeng foran PSG med tre serierunder igjen. Klubben er klar for semifinale i den franske cupen og tok seg nylig til mesterligafinalen for tredje år på rad.

I fransk fotball har Lyon et usedvanlig hardt jerngrep. Hegerbergs klubb har vunnet samtlige 19 seriekamper hittil denne sesongen og ligger an til å bli mester for 12. gang på rad.

