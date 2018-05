Lyst til å se Salah og Liverpool i finalen? Da må du ut med svimlende summer

Tur til den ukrainske hovedstaden kan koste nesten 50.000kr.

Onsdag ble det klart at Liverpool møter Real Madrid i finalen av denne sesongens Champions League. Oppgjøret spilles 26. mai på Olympiastadion i Kiev.

Og etter semifinalen onsdag er det nok flere Liverpool- og Real Madrid-supportere som har kastet seg over PC-en i jakt på både kampbilletter, bosted og flyreise til og fra Ukraina.

Det kan fort vise seg å bli veldig, veldig mye penger dersom man skal ta seg til den ukrainske hovedstaden for å se favorittlaget i aksjon. Vi i Nettavisen har gjort et søk på hvor mye en tur til Ukraina fort kan komme til å koste.

Les mer: Liverpool klare for Champions League-finale

Skal man være sikret kampbilletter sjekker man gjerne sider som Viagogo eller FootballTicketNet. Allerede her må fotballsupportere vente seg meget stive priser.

BILLIGST: Viagogo tilbyr sin billigste billett til over 14.000kr.

I skrivende stund går den billigste kampbilletten på Viagogo for 14.035kr per billett. Reiser man med en eller flere kamerater må man fort belage seg på å måtte sitte hver for seg på tribunen.

FootballTicketNet tilbyr billett til 1395 euro (13.589kr) dersom du ønsker å sitte alene, og 1495 euro (14.564kr) per billett dersom du ønsker å sitte sammen med noen.

Det kan tyde på at fotballsupportere som flyr fra Oslo fort må reise på fredag, da mellomlanding og venting fort gjør at man ikke ankommer Kiev før lørdag.

I skrivende stund ligger billigste tur/retur-billetten på 944 euro (9196kr) hos Expedia dersom man flyr hjem på søndag. Da flyr man 19:55 fredag kveld til Tallinn i Estland. Der må man vente hele 14 og en halv time før man så får fly videre til Kiev. Dit ankommer man 14:50 lørdag.

FLY: Ifølge Expedia må man nesten ut med 10.000kr bare for å fly til Kiev.

Da kampen starter 21:45 lokal tid, så har man litt i underkant av syv timer på å sjekke inn på bosted, samt komme seg til Olympiastadion som fort blir fullsatt. Det betyr at rundt 70.000 mennesker skal gjennom byen, og til stadion.

Skal man begynne å planlegge et bosted, så viser prisene på AirBNB at ukrainerne er oppdaterte på fotballkampen som finner sted i slutten av mai.

Les mer: Tidligere Sparta Praha-spiller funnet død

Her finner man leiligheter til over 30.000kr per natt. Det aller mest rimelige er en leilighet til 368kr per natt. Dessverre så vil fotballsupportere blir dirigert tilbake til AirBNBs forside dersom de forsøker å klikke på den.

Da virker det nest beste å være en leilighet til 4720kr per natt, der man får tilbud om tre senger. Denne leiligheten ligger også i gådistanse til M-linjen, hvilket går direkte til Olympiastadion.

Dersom man ønsker å ta seg inn på hotell, så blir prisene fort enda verre. Skal man ta seg inn for tre netter, så er det kun Hotel Nivki som ser ut til å ha plass. Da må du ut med svimlende 41.363kr for de to nettene.

UTSOLGT: Det er kun ett hotell tilgjengelig i Kiev til finalehelgen. Skal man bestille det, så koster det mange, mange tusen.

Man sitter igjen med det som fort kan bli en veldig, veldig dyr tur til Ukraina. Regner vi turen for to person kan den enkelte fotballsupporter vente seg en sum på 25.145kr per person. Da må man mest sannsynlig se kampen alene fra tribunen, samt være kjapt ute på AirBNB.

Skal man velge å gjøre ting så dyrt som mulig, og heller sjekke inn på et hotell samt sikre seg billetter ved siden av hverandre på stadion, så vil prisen bli smått utrolige 44.441kr per person for en helg i Ukraina for å se Liverpool møte Real Madrid.

Kampen spilles, som nevnt 26. mai. Dermed er det over tre uker til oppgjøret sparkes i gang i den ukrainske hovedstaden. Allerede nå må supportere vente seg gigantiske summer for det som essensielt blir 90 minutter med fotball.

Mest sett siste uken