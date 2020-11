Må avlyse skøyte-VM i Kina - ser etter alternativ løsning

Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) bekrefter avgjørelsen.

Bekymringer knyttet til koronapandemien gjør at ISU har besluttet å flytte skøyte-VM som skulle vært arrangert i Beijing i slutten av februar.

Forbundet jobber nå med å finne et alternativt sted hvor de kan arrangere mesterskapet. Samtidig er det bekreftet at VM i kortbaneløp er avlyst.

ISU skriver at det kan bli vanskelig å finne en alternativ løsning for skøyte-VM, men at de vil gi det et forsøk. Forbundet melder at de vil komme med mer informasjon senere om mesterskapet.

Generalsekretær i Norges Skøyteforbund, Håkon Dahl, sier det er synd at det planlagte mesterskapet i Beijing ikke blir noe av.

- Ikke minst fordi dette også er et prøve-OL før OL i 2022. Men med smitteutviklingen vi har sett den siste tiden, ble det vanskelig å få dette gjennomført, sier Dahl i en pressemelding fredag kveld.

