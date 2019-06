Må rense skoene før de går ut på banen: - Det er visst en veldig god banemann

Den observante seer la kanskje merke til at de norske spillerne måtte tråkke oppi en bøtte før de gikk ut på banen i Reims. Forklaringen er enkel, men noe bisarr.

REIMS/NICE (Nettavisen): For det er neppe tilfeldig at gressteppet på Stade Auguste-Delaune i Reims var helt prikkfritt da Norge spilte der mot Nigeria og Sør-Korea.

TV-bildene fanget i opptakten til kampene opp de norske spillerne på vei ut fra garderoben, når de i tur og orden tråkket oppi en bøtte før de omsider fikk gå ut på gresset.

Hendelsen fikk flere i sosiale medier til å undre, og det hele handler om en svært yrkesstolt banemann, ifølge de norske landslagskvinnene.

- Banemannen er veldig redd for at det skal komme bakterier som spiser opp gresset hans. Han er visst en veldig god banemann, for det er visst noen greier i gresset her i Frankrike, sier landslagskaptein Maren Mjelde og sier at væsken som ligger oppi bøtta ser ut som vann.

Jeg tenkte «Hæ? Hvorfor skal vi det?».



Guro Reiten gjentar mye av det samme som Mjelde, og sier banemannen har lagt et middel oppi bøtta som skal virke desinfiserende.

Hun og lagvenninnene slipper imidlertid å få klissvåte sko allerede før oppvarmingen.

- Det er bare fylt opp så det treffer knottene, så når du har joggesko kan du bare gå igjennom. Når du har knotter synker du lenger ned, og da må du oppi bøtta for ikke å ødelegge gresset, sier LSK-spilleren som ikke har noen problemer med bøttetråkkingen så lenge gresset er så bra som det har vært i Frankrike.

- Det blir jo kø ut av garderoben, men ellers går det veldig fint. Jeg tenker ikke så mye på det, og gressmattene så langt har vært strøkne, så kanskje flere må ta i bruk det der, sier hun med smil før hun påpeker at det var en noe snodig opplevelse første gangen da de skulle på stadioninspeksjon før oppgjøret mot Nigeria.

- Da Bente (i støtteapparatet) sa det, tenkte jeg «hæ? Hvorfor skal vi det?». Jeg skjønte det ikke helt, men det koster oss ingenting å tråkke i den bøtta der. Når gressmatten er så fin, kan jeg tråkke opp i mange bøtter, jeg.

FORNØYD: Guro Reiten sier banene i VM så langt har vært fantastiske. Kanskje er desinfiserende middel i en bøtte årsaken. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Nesten-uhell i bøtta

Det er uvisst om også banemannen i Nice, hvor det norske laget møter Australia i åttedelsfinalen lørdag, tar i bruk samme metode som sin bransjekollega lenger nord i Frankrike. Det er kanskje enkelte av de norske landslagsspillerne glade for.

Det er nemlig ikke alle de norske spillerne som har kommet seg like silkemykt og elegant igjennom bøttetråkkingen.

Elise Thorsnes, som riktignok påpeker at hun ikke har noen problem med bøttetråkkingen, sier hun var nære å gå i bakken da det var hennes tur første gang.

- Når du tråkker med knottene oppi en bøtte blir det jo glatt, så jeg skled jo i den bøtta og ble våt langtopp etter sokkene, sier hun med et smil når Nettavisen møter henne på Radisson Blu-hotellet i Nice.

NESTENUHELL: Elise Thorsnes holdte på å falle da hun skulle tråkke i den mye omtalte bøtta før kamp. Foto: (NTB scanpix)

Lørdag skal hun, Reiten, Mjelde og resten av det norske laget møte Australia i kampen om en kvartfinale i VM.

To seire og ett tap ble fasit for det norske laget i gruppespillet, og Martin Sjögrens mannskap har noe å bevise etter en svært svak kamp mot Sør-Korea sist.

Caroline Graham Hansen måtte forlate banen mot Sør-Korea med et kraftig overtråkk, men Barcelona-spilleren var onsdag med på deler av den norske treningen, dog iført joggesko.

24-åringen uttalte til Nettavisen at hun senest må være igang med balltrening fredag om lørdagens kamp skal være innen rekkevidde.

Vinneren av lørdagens åttedelsfinale i Nice setter snuten mot Le Havre. Der venter sannsynligvis England, etter som Phil Nevilles lag møter en antatt langt svakere motstander i åttedelsfinalen.

Norges kamp mot Australia har avspark klokken 21.00 lørdag, og Nettavisen er på plass på Allianz Riviera for å rapportere fra begivenhetene.