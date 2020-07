Maanum-«frekkis» sikret seieren for Linköping

Landslagsspiller Frida Maanum ble den store helten da Linköping slo Vittsjö 2-1-seier i svensk fotball søndag. Ballen gikk rett i mål etter Maanums hjørnespark.

Den tidligere Stabæk- og Lyn-spilleren avgjorde kampen kvarteret før slutt.

20-åringen slo et hjørnespark fra venstre som Vittsjö-keeper Matilda Haglund ikke klarte å håndtere. Det resulterte i at Linköping står med full pott etter to runder av årets Allsvenskan.

Synne Skinnes Hansen meldte overgang fra LSK Kvinner til Linköping før sesongen, men var ikke med i søndagens kamptropp.

Maanum har spilt for den svenske klubben siden 2017. Hun har 32 landskamper for Norge.

