Maanum scoret tre og la opp til to i Ukraina

Frida Maanum var med tre mål og to assist den store spilleren da Linköping slo Kharkiv 6-1 på bortebane i mesterligaen fotball onsdag.

Den norske 19-åringen var sist eller nest sist på ballen ved de fire første Linköping-målene og fullførte sitt hattrick da hun fastsatte resultatet i det 86. minutt.

Maanum spilte på topp sammen med Line Hurtig og serverte makkeren 2-0-målet i det 48. minutt, da hun alene med keeper uegoistisk dyttet ballen til side slik at dansken hadde åpent mål. Selv gjorde Maanum 1-0 i det 26. minutt (med et velplassert skudd rundt keeper fra 16 meter) og 3-0 i det 60. minutt (da hun pirket inn en keeperretur). Etter at Marie-Yasmine Alidou kom inn for Hurtig fikk hun også en målgivende pasning fra Maanum.

Det skjedde i det 74. minutt, fire minutter etter at Ganna Voronina ga hjemmelaget håp med sitt reduseringsmål. Maanum kjempet seg til dødlinja og slo perfekt 45 grader ut til Alidou.

I det 82. minutt gjorde Johanna Rasmussen 5-1 etter et angrep i 17 trekk der Maanum nesten var eneste Linköping-spiller som ikke var involvert, men det norske stortalentet var ikke lenge utenfor begivenhetenes sentrum.

Kampens store spiller fullførte verket fire minutter før full tid, da hun avsluttet nok et angrep i mange trekk med et direkteskudd fra 14 meter på innlegg fra høyre.

Med storseieren er Linköping i praksis klar for åttedelsfinale.

Linköping slo tilbake etter at laget sist helg tapte 2-4 i toppkampen mot Kopparberg/Göteborg og mistet serieledelsen til rivalen. Maanum scoret også i den kampen og har vist ypperlig målform siden hun hjalp Norge å løse VM-billett.

(©NTB)

Mest sett siste uken