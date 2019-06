Bjørn Maars Johansen scoret to ganger mot Færøyene og tror det var et godt utstillingsvindu for ham.

– Det var ingen god kamp av oss, men det var bare å jobbe for å få noe godt ut av det, sier Maars til NTB. Han har fire mål på sine fem siste landskamper. Mandag headet han inn 1-0 og utnyttet en keeperfeil til å sikre 2-0 etter en ganske svak norsk kamp. – Jeg håper dette kan være et signal til min klubb (Alkmaar) eller andre klubber. For meg gjelder bare å benytte alle sjanser jeg får til å spille og score. Han har ikke fått mye tillit i Alkmaar i år. Han åpnet nylig opp for at det kunne bli aktuelt å skifte klubb i sommer. Johnsen mente at begge hans mål mot Færøyene kom etter at Norge hadde trent på tilsvarende situasjoner søndag. (©NTB)