Maars Johnsen åpnet målkontoen i sterk borteseier

Bjørn Maars Johnsen scoret sitt første ligamål etter overgangen til sørkoreansk fotball da Ulsan slo Gangwon 3-0 på bortebane og gjenvant serieledelsen tirsdag.

Maars Johnsen har stort sett vært henvist til innbytterbenken etter at han signerte for Ulsan i vinter, og også tirsdag var han reserve fra start.

Etter 68 minutters spill ble imidlertid den norske landslagsspissen sendt på banen. Da var kampen fortsatt målløs, og Ulsan var på desperat jakt etter en scoring.

Kun fire minutter etter Maars Johnsens innhopp kom uttellingen. Yoon Bit-garam satte inn 1-0-målet.

Fem minutter deretter doblet Kim Kee-hee til 2-0, før det var duket for Maars Johnsens første scoring i sørkoreansk fotball. Tre minutter før full tid satte 28-åringen inn 3-0 på straffespark.

Med seieren er Ulsan tilbake på tabelltoppen i den sørkoreanske ligaen. Serietoer Jeonbuk følger poenget bak. De to tetlagene har skaffet seg luke til resten til tross for at det kun er spilt sju kamper.

Maars Johnsen forlot nederlandske AZ Alkmaar i januar. 28-åringen, som var utlånt til Rosenborg sist høst, skrev under på en kontrakt med Ulsan som strekker seg til desember 2022.

Ulsan endte på andreplass i sørkoreansk K-liga i 2019.

