Maars Johnsen avgjorde da Den Haag slo Twente

Bjørn Maars Johnsen scoret begge målene da Den Haag snudde 0-1 til 2-1 hjemme mot tabelljumbo Twente i nederlandsk æresdivisjon.

Finske Fredrik Jensen sendte bortelaget i føringen etter 13 minutter, men den norske landslagsspissen Maars Johnsen ble helten for vertene med sine to scoringer. Den første kom like før pause, mens matchvinnerscoringen kom kvarteret før slutt.

26 år gamle Maars Johnsen, som lørdag spilte hele matchen for Den Haag, står med 15 seriemål så langt denne sesongen. Kun Willem IIs Fran Sol (16 mål) har scoret flere.

Den Haag ligger på åttendeplass i serien. Laget har 43 poeng etter 31 runder. Bunnlaget Twente står med fattige 20.

(©NTB)

