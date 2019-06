Maars Johnsen er sendt på klubbjakt av AZ Alkmaar

Det går som ventet mot slutten for Bjørn Maars Johnsen i AZ Alkmaar. Den norske landslagsspissen har fått lov til å finne seg en ny klubb.

Den nederlandske klubben bekrefter på eget nettsted at Johnsen ikke kan vente seg all verdens med spilletid kommende sesong. Spissen har følgelig fått lov til å dra på klubbjakt. Han deltok ikke på klubbens første trening for sesongen torsdag.

Norskamerikaneren ble hentet til Alkmaar i fjor sommer. Sesongen før pøste han inn mål for ADO Den Haag og ble nesten målkonge i Nederland.

Etter overgangen ble det kun sju mål på 25 kamper. Kun åtte av kampene kom fra start. Den manglende tilliten gjør at spissen har vært ryktet bort fra klubben en god stund.

På landslaget har det gått bedre for 27-åringen. Han står så langt med tre mål i EM-kvalifiseringen. I tillegg skaffet han straffesparket i bortekampen mot gruppeleder Spania.

Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson deltok som ventet på torsdagens AZ-trening. Laget endte på fjerdeplass i æresdivisjonen forrige sesong.

(©NTB)