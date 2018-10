Maars Johnsen med scoring for AZ

Bjørn Maars Johnsen scoret AZ Alkmaars eneste mål i 1-2-tapet mot Utrecht i nederlandsk æresdivisjon lørdag.

Johnsen fikk kun spille et kvarter som innbytter mot Slovenia for Norge under landslagspausen, men ble foretrukket som midtspiss mot Utrecht lørdag.

Landslagsspilleren svarte med scoring etter kun to minutter.

Dessverre for bortelaget utlignet Urby Emanuelson i det 36. minutt. Et selvmål av AZs Ricardo van Rhijn ble kampavgjørende to minutter før slutt.

Johnsen, Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson, de to sistnevnte var ubrukte under landslagspausen, spilte alle hele kampen for AZ. Midtsjø fikk et gult kort.

Tung kveld for Ødegaard Vitesse

Det gikk skeis for Martin Ødegaard og Vitesse i lørdagens bortemøte med Excelsior. Gjestene tapte 0-2 og bommet på en straffe.

Det gikk mot en målløs første omgang i Rotterdam, men i det 40. minutt var Max Clark uheldig og styrte et frispark i eget nett.

Jurgen Mattheij doblet Excelsiors ledelse etter 70 minutter. Han scoret da ballen var fri utenfor boksen etter en corner.

På overtid fikk hjemmelagets keeper direkte rødt kort. Sonny Stevens var på bærtur og dro ned en motspiller med hendene. Oussama Darfalou greide ikke å omsette den påfølgende straffen i en 1-2-redusering.

Thorsbys Heerenveen fikk kjørt seg

Ødegaard spilte samtlige minutter for Vitesse lørdag. Arnheim-klubben står med tre seirer, tre uavgjort og tre tap i æresdivisjonen så langt. Med seieren kom Excelsior opp i like mange poeng (12) som Vitesse.

PSV Eindhoven topper tabellen med 27 poeng. Klubben har vunnet samtlige kamper hittil. Lørdag ble Emmen ydmyket og slått hele 6-0.

Ajax er serietoer med 22 poeng etter å ha høvlet over Heerenveen med 4-0. Danskene Lasse Schöne og Kasper Dolberg scoret Ajax' første og siste mål, mens Hakim Ziyech og Dusan Tadic sto for de to resterende målene.

Morten Thorsby spilte hele kampen for Heerenveen, men pådro seg kun et gult kort. Nicolai Næss var ubenyttet reserve for hjemmelaget i skøytebyen.

