Maars Johnsen utvist i stortap

Bjørn Maars Johnsen var en av to Ulsan-spillere som ble utvist søndag. Da ble det tungt borte mot Pohang Steelers og 0-4-tap i den sørkoreanske ligaen.

Hjemmelaget tok ledelsen allerede etter tre minutter da Stanislav Iljutcenco scoret. Det som beskrives som en jevn kamp på hjemmesidene til Ulsan ble avgjort av to kjappe røde kort etter pause.

Først ble Dave Bulthuis sendt i garderoben etter 57 minutter, før Bjørn Maars Johnsen også fikk se det røde kortet fem minutter seinere.

Med to mann mindre på banen raknet det for Ulsan. Iljutcenco ble tomålsscorer 20 minutter før full tid, før også Aleksandar Palocevic puttet to ganger og sikret 4-0-seier.

Ulsan ligger fortsatt på førsteplass i kampen om seriegullet i den sørkoreanske ligaen med bedre målforskjell enn Jeonbuk på andreplass.

