Maatsen-dobbel og nytt Hansen-mål da Stabæk slo Strømsgodset

Kornelius Normann Hansen gjorde som i juli og sendte Stabæk i ledelsen mot Strømsgodset i Drammen tirsdag. Stabæk vant den avsluttende runden 4-0.

Normann Hansen scoret begge målene da Stabæk vant hjemme 1. juli. De målene var de første i Eliteserien for lillebroren til Sandefjord-spiller Kristoffer Normann Hansen. Etter den tid har han scoret en gang mot Kristiansund, samt ett mål i begge oppgjørene mot Bodø/Glimt.

Målet kom på et hjørnesparket der Hansen sto på rett sted til rett tid og kunne slå returen i nettet.

I 2. omgang var Godset stadig frampå, men fikk aldri uttelling. Heller ikke da lørdagens helt Lars-Jørgen Salvesen fikk mulighet fra straffemerket.

To mål fra Darren Maatsen og et fra Kosuke Kinoshita i 2. omgang sørget for at gjestene vant 4-0.

– Det er deilig å holde nullen og score fire mål. Jeg synes vi fortjener ferie nå, sa Hansen til Eurosport etter kampen.

Ingen av lagene hadde særlig å spille for tirsdag. For Stabæks del ble det 8.-plass i årets eliteserie.

– Vi kan kalle det for et investeringsår, med mange unggutter. De gjør bra fra seg og kan gå inn i jula og nyåret med gode minner, sa trener Jan Jönsson til Eurosport etter kampen.

– Flaut

Strømsgodset sikret fornyet kontrakt i Eliteserien da Salvesen virkelig fant formen og ga drammenserne 3-1-seier mot Odd lørdag. Med tapet i avsluttende serierunde endte de på 13.-plass i Eliteserien 2020.

– Det er flaut. Det lugger og er stang ut. Misbrukte sjanser og mye bom. Jeg føler meg ferdig bommet for flere år framover, sa Salvesen etter kampen.

– Vi burde ledet til pause. Vi skaper mye sjanser. At det skal bli fire bakover og null framover er helt utrolig. Det er pinlig og bare å beklage.

Godset startet best og styrte kampen i åpningen på Marienlyst stadion. Etter 12 minutter spill fikk dessuten Salvesen en god mulighet og smelte til mot mål kort hold. Heldigvis for Stabæk reddet Gustav Valsvik ballen på streken.

De siste fem minuttene før hvilen satte gjestene virkelig inn en spurt. Etter to gode sjanser endte et hjørnespark hos Kornelius Normann Hansen, som satte sin tredje scoring mot Godset i 2020.

Målrush etter straffemiss

Etter pause var det vertene som startet presset og kom til et par gode muligheter de første fem. Keeper Sandberg var derimot på jobb og vartet opp med gode redninger, blant annet på en heading fra Salvesen.

Midtveis i 2. omgang fikk Strømsgodset straffe da et innlegg fra Kristoffer Tokstad havnet i Mats Solheims arm. Straffen tok Salvesen, men heller ikke denne gangen fant han nettmaskene.

På en svak Godset-klarering med ti minutter igjen å spille var Maatsen på plass og doblet ledelsen for gjestene. Det skulle ikke gå mer enn fem minutter før han klemte til og skjøt ballen i krysset, helt utakbart for keeper.

På overtid fastsatte Kinoshita resultatet da han kontrollert satte Botheims innlegg i nettet.

