Maddison matchvinner da Leicester snudde kampen mot Tottenham

Spurs' superspiss scoret på utradisjonelt vis, men det hjalp lite mot et hardkjempende Leicester-lag som til slutt tok tre poeng. Etter kampen var det imidlertid videodømming folk snakket om.

LEICESTER - TOTTENHAM 2-1:

Harry Kane elsker å møte Leicester. Scoringen lørdag var hans 13 på 12 kamper mot de blåkledde, men det spørs om ikke dagens scoring er hans mest snodige på en stund.

26-åringen ble spilt fram av Heung-min Son, men gikk i bakken inne i feltet i duell med Leicester-stopper Çaglar Söyüncü.

På vei ned i gresset slang imidlertid Tottenhams nummer ti ut en fot, og han skjøt ballen i bakken før den forsvant over en forfjamset Kasper Schmeichel i Leicester-målet.

- Jeg har aldri sett en avslutning som det før! Kane var regelrett på bakken etter en takling, men klarte likevel å treffe ballen ned i bakken og over Schmeichel, skriver blant annet Evening Standard-journalist Dan Kilpatrick på Twitter.

Leicester slo imidlertid tilbake etter pause, og Ricardo Pereira sørget for at vertene fikk med seg ett poeng fra eget gress.

I sluttminuttene viste også James Maddison seg fram. Midtbanespilleren, som har vært koblet til Manchester United den siste tiden, dunket til fra distanse og satte inn 2-1 til vertene.

AVGJORDE: James Maddison ble den store helten for Leicester mot Tottenham. Foto: Andrew Boyers/Reuters

Tottenham kunne imidlertid fått med seg tre poeng om ikke Serge Aurier sin scoring etter hvilen ble annullert. Høyrebacken satte ballen i mål etter 64 minutter, men scoringen ble annullert etter at Heung-min Son, ifølge VAR-bussen, var marginalt i offside.

Reprisene viste imidlertid at avgjørelsen i beste fall var nettopp marginal, og annulleringen engasjerte flere profiler på Twitter.

Peter Schmeichel, far til Leicester-keeper Kasper Schmeichel, luftet også sin mening på mikrobloggtjenesten.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino sa følgende etter kampen:

- Slik er fotballen. Når vi slipper inn to mål i hver kamp, blir det vanskelig å vinne. Fram til vi slapp inn det første målet, var vi det beste laget. Jeg er skuffet over resultatet, men vi må bare jobbe på videre, sier Tottenham-manageren til BT Sport.

- Begge lag blir berørt av VAR-avgjørelsen. Får vi målet godkjent, er kampen over, men i stedet få Leicester troen på at det er mulig. Etter at det ble 1-1 hadde vi sjanser til å score, men Premier League er den beste ligaen fordi det aldri er over. For å oppsummere, jeg er skuffet, men likevel positiv og optimistisk, sier argentineren.

VAR-annullering



Kampen på King Power Stadium åpnet friskt, og Harvey Barnes fikk muligheten allerede et par minutter, men avslutningen trillet inn til Tottenham-keeper Paulo Gazzaniga som vikarierte i fraværet av Hugo Lloris, som mistet kampen som følge av konas nært forestående fødsel.

VAR: Tottenham fikk en marginal VAR-avgjørelse imot seg mot Leicester.

James Maddison var som vanlig skuddglad lørdag, og playmakeren forsøkte seg både etter 14 og 15 minutter uten å få ballen i mål.

I mål gikk imidlertid ballen etter 16 minutter da et skudd fra Youri Tielemans endte opp på fem meter en svan inngrepen fra Gazzaniga.

Ayoze Perez var først på returen og fikk ballen mot mål, før Wilfried Ndidi forlenget den over nettet, men etter at videobussen hadde gjennomgått scoringen ble den korrekt annullert for offside.

Perez fikk en ny mulighet etter 28 minutter uten å få uttelling, og minuttet etter viste Kane seg fram.

Erik Lamela drev fremover og spilte til Son, som igjen fant Kane med en flikk. Leicester-forsvaret så ut til å få kontroll på Kane da han gikk i bakken, men spissen slang fram foten og satte ballen i mål fra nærmest horisontal stilling.

Ny VAR-annullering

Hjemmelaget virket imidlertid ikke utslåtte, og Rodgers' lag fortsatt å skape sjanser på Gazzaniga.

Både Jamie Vardy og Barnes fikk muligheten like etter hvilen, før VAR igjen kom i begivenhetenes sentrum.

Etter 64 minutter fikk Spurs' Serge Aurier ballen, og høyrebacken banket ballen i nettmaskene til ellevill jubel.

Jubelen stilnet imidlertid fort da det viste seg at Son var i marginal offside i forkant av situasjonen, noe som førte til en ny annullering.

Leicester takket og bukket, og kun noen minutter senere satt utligningen. Vardy satte fart ute til venstre, før han slo inn mot Barnes. Unggutten rakk ikke fram i tide, men på bakre stolpe dukket høyreback Ricardo Pereira opp.

Portugiseren bredsidet inn 1-1 og sørget for at Leicester fikk med seg ett poeng, og etter 86 minutter fikk Maddison endelig belønning for sine skuddforsøk.

22-åringens skudd snek seg inn inne i Gazzanigas høyre hjørne, og gjør at vertene nå ligger på annenplass på tabellen før den resterende runden spilles.