Maddisons svindyre ryggsekk vekker reaksjoner: - Grusomt

Dukket opp med Louis Vuitton-sekk til 73.000 kroner før møtet med Tottenham i Premier League.

James Maddison ble den store helten da Leicester slo Tottenham lørdag ettermiddag. Den offensive midtbanemannen banket inn 2-1-målet fem minutter før slutt.

Det er imidlertid ikke scoringen til 22-åringen som vekker mest oppsikt i sosiale medier. Ryggsekken til Leicester-profilen stjeler det meste av oppmerksomhet.

73.000 kroner



Maddison skal nemlig ha hatt på seg en ryggsekk som koster rundt 6500 pund da han ankom stadion før kampen. Det tilsvarer rundt 73.000 norske kroner.

Det var BBC-profilen Dan Walker som først bet seg merke i ryggsekken til Premier League-spilleren. Han sjekket opp prisen på nettet og postet det på Twitter.

Ryggsekken er for øvrig av luksusmerket Louis Vuitton.

Mange i sosiale medier viser imidlertid sin skepsis til Maddisons ryggsekk-smak og poengterer at de ikke synes den er spesielt pen. Tabloidavisen The Sun omtaler også midtbanespillerens ryggsekk og beskriver den som «grusom» i sin artikkel.

Lagkompis Ben Chilwelll er én av dem som fikk med seg at Maddison har fått tyn for ryggsekken i sosiale medier. Han var rask med å poste sin respons på Twitter.

Til tross for ryggsekk-fiaskoen har Maddison vært i strålende for Leicester denne sesongen. Brendan Rodgers' lag har fått en meget god start på sesongen.

Kobles med United



Seieren over Tottenham lørdag betyr at klubben foreløpig er på tredjeplass i Premier League med 11 poeng etter de seks første serierundene.

Maddisons prestasjoner så langt har blitt lagt merke til og han kobles stadig med Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. Lokalavisen Manchester Evening News skrev nylig at Maddison ville passet perfekt inn i Solskjærs framtidsplaner for United.

Leicester-manager Rodgers medga i et intervju tidligere denne uken at det kan bli vanskelig for klubben å beholde 22-åringen om det tikker inn et gigantbud.

Det er ventet at United må ut med rundt 70-80 millioner pund for spilleren.