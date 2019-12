Madley snakker ut om videoen som kostet ham Premier League-jobben

Fotballdommer Bobby Madley skriver i et blogginnlegg nyttårsaften om videoen som gjorde at han fikk sparken i Premier League.

Madley har den siste sesongen dømt i norsk fotball, for det meste i 3. og 4. divisjon. Før den nye sesongen er han flyttet opp til 2. divisjon, men han er langt fra nivået han er vant til. Fra 2013 til 2018 dømte han 91 kamper i engelsk eliteserie og var på vei mot de helt store kampene.

34-åringen fikk i august 2018 sparken som Premier League-dommer. Offisielt het det at han hadde besluttet å flytte (til Norge) av personlige årsaker, men ulike medier meldte at det hadde å gjøre med en video på sosiale medier. Først nå røper han detaljene, i en lang og detaljert blogg.

Han ble felt av en video på seks sekunder han fra sin bil hadde tatt av en funksjonshemmet person, og som han sendte til en bekjent med en kommentar som var ment å være vittig.

Bakgrunnen var idrettsdagen på datterens skole, der han hadde avslått å delta i et kappløp mellom foreldre og fått høre at han var redd for å tape. Dessuten hadde tidligere dommer Mark Halsey skrevet i en avis at Madley gjorde feil på banen fordi han var overvektig.

Privat melding

– Mens jeg satt i bilen kom en person forbi som hadde store problemer med å gå. Til min skam tok jeg en 6 sekunders video, sendte den til en venn jeg stolte på og la til kommentaren «i år har jeg sjansen til å vinne løpet», skriver Madley.

Senere kom han på kant med denne vennen, som truet med å sende videoen til Madleys arbeidsgiver og senere gjorde alvor av trusselen. Resultatet ble at han fikk sparken for «grov diskriminerende atferd».

Madley sier at om han hadde lagt ut videoen på sosiale medier (som Premier League-dommere forbys fra å bruke), ville han akseptert at det var grunn for avskjed. Han gjør det klart at den dårlige spøken fra hans side bare ble sendt privat til en venn, og han mener at avgjørelsen om å sparke ham var en kraftig overreaksjon.

– Jeg er ikke stolt av det jeg gjorde, og jeg må leve med dette resten av livet. Det ødela karrieren min, ryktet mitt og skapte umålbar skade til familielivet mitt, skriver han.

Fæle rykter

Madley forteller om de ulike ryktene som i sosiale medier har gått om årsaken til at han fikk sparken, fra at det eksisterte en video der han mobber en funksjonshemmet person til at det var en video der han hadde sex med en hund.

Han refser også britiske medier for å ha skrevet løgnhistorier om hans norske kjæreste.

I bloggen skriver Madley også at hans avdøde far var funksjonshemmet, og at han selv er imot alle former for diskriminering, men at han nå må leve med at han av mange forbindes med nettopp diskriminering av funksjonshemmede.

– De siste 18 månedene har vært mental tortur for meg, og om det ikke var for nære venner, familien og en sterk partner, frykter jeg for å tenke på hvordan det kunne gått, skriver han.

