Magesyk Duplantis tok sin 16. strake seier

Den svenske unggutten Armand Duplantis fortsetter å dominere i stavsprang. Tross sykdom tok han sin 16. strake seier i årets siste Diamond League-stevne i Doha.

Amerikanske Sam Kendricks var den forrige som slo Duplantis, da han vant VM-gullet i Doha i fjor høst. Noen kilometer fra Khalifa stadion, på en mer intim arena, henviste svensken Kendricks og Renaud Lavillenie til de neste plassene, selv om alle fikk 5,82 som tellende resultat.

Det er langt fra utendørsrekorden til Duplantis på 6,15, satt i Roma forrige uke, og hans 6,18 innendørs fra i vinter som er gjeldende verdensrekord.

20-åringen gikk over alle høyder til 5,82 i første forsøk og var vinner da Kendricks og Lavillenie rev seg ut på 5,92. Selv flyttet han lista opp på 6,00 for sitt siste hopp, men fredag var det for høyt.

– Jeg hadde magesjau. Jeg spydde hele torsdagen. Det ville ingen ende ta, og i konkurransen handlet det bare om å overleve, forklarte Duplantis ifølge Aftonbladet.

På en kveld med 32 varmegrader noterte Faith Kipyegon årsbeste i verden på 800 meter med 1.57,61.

– Jeg er fornøyd med løpet ut fra at det bare var mitt annet løp på distansen etter tre års pause, sa kenyaneren.

Stewart McSweyn vant mennenes 1500 meter på 3.30,51, som er australsk rekord.

Hellen Obiri vant 3000 meter på 8.22,54 i et sterkt felt der sju løpere satte personlig rekord.

– Dette året har ikke vært bra for oss, og jeg er glad for at det går mot slutten. Nå ser vi alle framover mot neste år og OL-sesongen, sa Obiri.

Det var ingen norske deltakere i fredagens stevne.

