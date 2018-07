Magne Dæhli til topps i svenske O-ringen

Magne Dæhli vant det prestisjetunge svenske løpet O-ringen sammenlagt fredag. Haldensløperen var i en klasse for seg, over fem minutter foran neste løper.

Dæhlie, som kommer fra Løten og løper for Halden, hadde over fire minutters ledelse på russeren Leonid Novikov før fredagens løp. Novikov hadde derimot ingen god dag i skogen og ble tatt igjen av både svenske Albin Ridefelt og ukraineren Ruslan Glebov.

Nordmannen var litt misfornøyd etter fredagens jaktstart etter å ha rotet med å finne en post underveis.

– Det er litt blandet. Jeg er glad for seieren, men samtidig forbannet over den store bommen jeg fikk på 15. post. Men løpet er bra fra 2. post – bortsett fra den nevnte bommen, sa en selvkritisk Magne Dæhli.

Med over fire minutter ned til neste mann ut på jaktstarten, var Dæhli uansett aldri truet med tanke på sammenlagtseieren.

God ukelønn

– Jeg visste at det gikk mye tid på bommen, men det var bare å fortsette. Uansett er det mye bra å ta med seg fra denne uken. Ting fungerer, men det gjelder å få til et helt løp – som torsdag, sa Dæhli som sikret seg en grei ukelønn.

Vinneren kan sette 80 000 kroner på kontoen. Dæhli har også gitt god formbeskjed før VM i Latvia – som innledes om en drøy uke. OIav Lundanes vant de to første etappene i årets O-ring, men valgte å stå av etappeløpet for å forberede seg best mulig til VM.

For Dæhlis del starter VM med mellomdistansen 7. august i skogene rundt den latviske idrettsbyen Sigulda.

Rolige dager

– Nå blir det noen rolige dager, før jeg legger inn noen skikkelige hardøkter rett i forkant av VM, sa han.

I kvinneklassen gikk sammenlagtseieren til den sveitsiske veteranen Simone Niggli (40). Hun tok seg forbi finske Anna Närhi på den siste jaktstartetappen.

Ellers var det en solid innsats av norske løpere i O-ringen. Torgeir Nørbech ble nummer åte og Vetle Ruud Bråten fulgte på plassen bak.





