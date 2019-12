Magnus Carlsen ble verdensmester i lynsjakk

Det ble klart etter dramatisk omspill i Russland.

Hikari Nakamura overrasket stort da han vant sitt parti mot Rauf Mamedov, og etter en heftig sluttspurt ble det klart at han sikret seg omspill mot Carlsen - den regjerende lynsjakkverdensmesteren.

Carlsen trakk sort i sitt første parti, og overrasket Nakamura ved flere anledninger i omspillet. Det svingte voldsomt mellom de to spillerne, og til slutt endte det med et remis etter et meget intenst parti.

I det andre partiet gjorde Nakamura en kjempefeil med sine sorte brikker, og Carlsen var nådeløs. Til slutt måtte Nakamura gir seg, og Carlsen ble kronet verdensmester i lynsjakk.

Tidenes beste?

- Det er en helt enorm lettelse. Det har vært en veldig tøff dag. Nakamura har gjort det ekstremt bra for å komme dit han klarte, sa Carlsen til NRK etter den siste kampen.

- Det andre partiet begynner med at jeg gjør en fingerfeil. Jeg slår ut løperen hans når jeg har tenkt å slå ut bonden. Jeg var helt paralysert i noen sekunder og tenkte: «Hva skjer nå?», sa Carlsen til NRK etter triumfen og fortsetter:

- Så spilte jeg rolig etter det og tenkte jeg at jeg måtte utligne og satset på armageddon. Så spilte han litt aggressivt og jeg lå noen bonder foran. Jeg tenkte det var nå eller aldri. Heldigvis gikk han feil og jeg vant i stor stil

I NRKs studio var sjakkekspert Torstein Bae meget imponert over det han så fra Carlsen. I sin analyse konkludert han med følgende:

- Se hvilken mulighet han har, det sier noe om presset. Han har total kontroll, vinner, tar nok en seier. Ringen er sluttet og Magnus vinner i Moskva igjen, sa Bae i NRKs studio.

Også Atle Grønn var tydelig på at det vi nå har sett fra Carlsen er av det helt unike slaget:

- Magnus har løftet disse mesterskapene til noe helt spesielt. Han har gjort at sjakk ikke bare er klassisk sjakk, men tre fullverdige disipliner og dominerer i alle. Da er det veldig fristende å si, etter disse to VM-titlene, at han er tidenes beste. Det er i hvert fall vrient å argumentere mot, sa Grønn i NRKs studio.

Tre ganger på rad

Carlsen hadde en klar ledelse med ett poeng på Nakamura med to partier igjen, men spilte to remis på rad, samtidig som Nakamura vant.

Det gjorde at begge hadde 16,5 poeng etter de 21 partiene, noe som igjen førte til at de to sjakkgigantene møttes i omspill. Det var første gang det ble spilt omspill i lynsjakk-VM.

Dermed har nordmannen vunnet tre verdensmesterskap i lynsjakk på rad. Han vant også i Riyadh i 2017 og i St. Petersburg i 2018. I tillegg har han gull fra Moskva i 2009 og Dubai i 2014.

Carlsen innehar poengrekorden i lynsjakk-VM med 17 poeng. Den satte han da han ble verdensmester i 2018. 29-åringen var regjerende verdensmester i lynsjakk og forsvarte tittelen mandag. Den har han nå har hatt siden 2017.

Lørdag tok han sin første VM-tittel i hurtigsjakk siden 2015, og Carlsen er også regjerende verdensmester i langsjakk.

(©NTB)