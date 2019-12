Magnus Carlsen er verdensmester i hurtigsjakk

Sikret tittelen med remis i siste parti.

Etter remis mot Leinier Domínguez i den nest siste runden trengte Magnus Carlsen å unngå tap i det siste partiet mot Hikaru Nakamura for å vinne hurtigsjakk-VM for første gang siden 2015.

Nordmannen sikret VM-tittelen i den siste kampen mot amerikaneren i Moskva lørdag kveld. Kort tid ut i partiet ble de to enige om remis, og dermed var tittelen et faktum,

Strålende start

Carlsen fikk en strålende start på dagen da han vant med svarte brikker over Levon Aronian. Armeneren var én av fire spillere som var et halvt poeng bak ledende Carlsen før partiet.

Enda bedre gikk det mot Shakhriyar Mamedyarov i parti 13 av 15. Nordmannen utnyttet Mamedyarovs feil og sikret seg etter hvert et stort overtak. Det hele endte med at aserbajdsjaneren ga opp.

Etter 14 partier hadde Carlsen 11 poeng. Russiske Vladislav Artemiev og amerikanske Hikaru Nakamura fulgte bak på 10 poeng.

Et halvt poeng i den siste runde ville dermed holde for å sikre VM-tittelen.

- Skal gjøre det med stil

- For et spill han varter opp med nå Magnus Carlsen. Magnus satser å angripe seg inn til VM-gull. Han skal gjøre dette med stil. Han skal avslutte tiåret på den optimale måten, kommenterte NRKs sjakkekspert Torstein Bae underveis i den nest siste kampen mot Dominguez, idet nordmannen skaffet seg et overtak i partiet.

Kun minutter etterpå tok imidlertid spillerne hverandre i hendene og var enige om remis. Dermed måtte Carlsen unngå tap i den siste kampen mot Nakamura for å sikre tittelen.

Det lyktes nordmannen også med. Etter et tidlig tårnbytte gikk de to spillerne inn i en jevn stilling, og kort tid etterpå ble de enige om remis.

VM-seieren gjør at Carlsen sikrer seg 60.000 dollar i premiepenger.

Allerede på søndag fortsetter turneringen i Moskva med VM i lynsjakk. Den norske 29-åringen stakk av med VM-tittelen i den varianten både i 2017 og 2018.