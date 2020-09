Magnus Carlsen gjorde kort prosess med Narayanan i Banter Blitz-cupen

Magnus Carlsen hadde ingen problemer mot indiske Srinath Narayanan i sin åttedelsfinale i Banter Blitz-cupen tirsdag og vant 5,5-0,5.

Nordmannen vant de to første partiene etter at tiden rant ut for inderen. Det tredje partiet endte remis.

Kampen gikk til best av ti partier med lynsjakk. Nordmannen nøyde seg med seks partier,

Den norske verdensmesteren vant det fjerde partiet med svarte brikker og så seg aldri tilbake og vant de to neste partiene. Først med hvite brikker og så med svarte.

Carlsen møter nederlandske Anish Giri i kvartfinalen. Giri slo russiske Peter Svindler med 7-6.

Turneringen blir i år spilt som en online-turnering.

