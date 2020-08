Magnus Carlsen gjorde kort prosess og sikret finaleplass

Magnus Carlsen gjorde kort prosess med Peter Svidler i semifinalen og er finaleklar i Legends of Chess. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Magnus Carlsen gjorde kort prosess med Peter Svidler i lørdagens semifinale i Legends of Chess og er klar for finale. Det tok bare to timer.

I det første partiet spilte Carlsen seg med hvite brikker tidlig til et klart overtak som raskt utviklet seg til en vinnende stilling. Allerede etter 26 trekk var partiet over. I neste parti hadde Svidler innledningsvis en gunstig stilling med sine hvite brikker, men et tabbetrekk av russeren endret alt, og etter 32 trekk hadde Carlsen vunnet også det partiet. Carlsen trengte bare remis i tredje parti for å være finaleklar. Han lå an til å vinne, men nøyde seg med remis etter 41 trekk. Carlsen slo alle de ni andre deltakerne i legendeturneringen i det innledende grunnspillet, og med seier over Svidler i to strake kamper har han vunnet 11 strake dueller i turneringen. Nå har han skaffet seg en fridag søndag før finalen som spilles i best av tre kamper. Vinneren av turneringen får 45.000 dollar og garantert plass i finaleturneringen i Magnus Carlsen Chess Tour senere i måneden. Carlsen er allerede klar. Det er også russiske Daniil Dubov. (©NTB)